El FIFCYL protagonista con dos reportajes en la revista internacional 'L'Oeil de la photographie'

El Festival ha traspasado las fronteras y su programación aparece como destacada en la citada revista francesa, referente mundial en el campo de la fotografía, con más de 500.000 lectores mensuales.

La primera edición del FIFCYL, con más de 25 actividades-entre ellas 11 exposiciones únicas e inéditas en su concepción y contenido-en ocho espacios de la ciudad y provincia, reuniendo a un total de 50 artistas de referencia internacional, se está celebrando en Palencia con gran éxito de crítica y público.

FIFCYL ha conseguido reunir a grandes nombres de la fotografía a nivel nacional e internacional, alcanzando un importante eco mediático más allá de las fronteras nacionales.

En este sentido, la prestigiosa revista francesa L'Œil de la photographie, especializada en fotografía y reconocida como referente internacional en su campo, ofrece desde ayer dos artículos sobre este certamen castellanoleonés, en concreto sobre'El narrador de historias', de Álvaro de Castro Cea, y las muestras 'Segundas Pieles' (Second Skins) y 'Ceci n'est pas' (This is not), de Miguel Vallinas.

UN REFERENTE

'L'Oeil de la Photographie' es un periódico online especializado en fotografía que se publica a diario en francés e inglés. Fue creado en Noviembre de 2013 por Jean- Jacques Naudet, periodista e iconografo francés, exeditor de la revista francesa Photo durante 18 años, corresponsal fotográfico de Paris Match, Elle, Premiere en Nueva York y luego editorial en general para American Photo durante otros 18 años.

La web online de referencia internacional cuenta, actualmente, con más de 500.000 visitas al mes, de más de 170 países, lo que la convierten en el medio digital de referencia en el arte de la fotografía, con miles de imágenes y artículos, que documentan la historia de la fotografía y su evolución durante las últimas décadas.

Desde enero 2018, L'Œil de la Photographie ofrece la primera agenda fotográfica internacional. Esta agenda reúne y enumera a los principales y destacados eventos fotográficos (exposiciones, conferencias, firmas, ferias, festivales) del mundo.

Además, dicho medio cuenta con una importante interacción a través de sus canales online, que suman más de 70.000 seguidores a través de las principales redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

PRIMERA EDICIÓN

Palencia reúne en el I Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León a grandes nombres de la fotografía a nivel nacional e internacional del siglo XX y contemporáneos, a través de un programa con más de 25 actividades, entre las que destacan 11 exposiciones, nueve conversaciones y conferencias, proyecciones y el ciclo de cine con cuatro proyecciones seleccionadas por Isabel Coixet, con el objetivo de impulsar la fotografía como una importante forma artística dentro de la programación cultural de la Junta de Castilla y León.

A nivel internacional, en el programa de FIFCYL destaca la participación de autores como William Klein, Joel Meyerowitz, Robert Frank y Lee Friedlander, además de ValérieBelin y Sandro Miller, Andy Warhol, Helmut Newton, Sally Mann, William Wegman o Walker Evans, entre otros.

Como artistas nacionales presentes en la primera dedición de FIFCYL destacan Miguel Vallinas, Gabriel Cualladó, Álvaro de Castro Cea y Patricia Escriche.