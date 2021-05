Carla Vigo desvela la reacción de su 'familia' alemana cuando supo que era sobrina de la reina Letizia

Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, ha salido de su anonimato para dar sus primeros pasos en la vida pública como influencer y aspirante a actriz. Ligado a ello, ha concedido ya dos entrevistas en exclusiva, la primera a la cadena Telemadrid y la segunda a la revista Semana, donde ha sido portada.

En dicha entrevista, la joven se ha sincerado sobre su vida y los dos mundos a los que pertenece. "Me ha costado asumir quién soy", ha reconocido Vigo, de 20 años.

Aunque actualmente vive en Aranjuez, la hija de la fallecida Erika Ortiz y Antonio Vigo pasó una temporada en Alemania, una estancia que aprovechó para aprender alemán y en la que trabajó de au pair para costearse sus estudios de alemán y de canto.

Respecto a aquella experiencia, Carla Vigo ha contado a Semana que "cuidaba a dos niños y, como me gustan mucho, no fue un problema para mí cuidarlos. También ayudaba en las tareas de la casa, aunque cocinar no se me da muy bien, pero lo demás lo puedo hacer y sé llevar una casa", ha admitido.

No obstante, ha reconocido que no cree que vaya a volver a pasar por una experiencia similar: "Me sentía muy sola, no estaba al cien por cien a gusto".

Aunque ella no reveló a su familia de acogida alemana quién era en realidad, la madre de los niños a los que cuidaba lo descubrió por casualidad. Vigo ha contado la reacción que tuvo: "Había que ver la cara de la mujer cuando se enteró", ha comentado entre risas.

"Subió a Instagram una historia conmigo haciendo ejercicio y le escribió una periodista preguntándole cómo era mi vida allí. Habría que ver la cara de esa mujer leyendo el mensaje y diciendo: 'Pero, ¿qué pasa?', y yo no sabía qué decirle. Pero ella me insistía, así que le pedí que se sentase, que teníamos que hablar, y se quedó con la cara congelada y su cabeza cortocircuitando", ha explicado.

Tras conocer su verdadera identidad, "lo bueno es que no les importó y siguieron tratándome igual", ha aclarado Vigo.