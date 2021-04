Tu horóscopo diario: sábado 1 de mayo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 1 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay ciertos comentarios que hoy te harán reír y sentirás que hay una corriente de simpatía que te hace la vida más fácil. Eso contribuye a alejar tensiones que realmente luego te pasan factura física, sobre todo en los músculos. Estarás optimista.

Tauro

No debes aguantar algo o a alguien que te molesta y que interrumpe u descanso o tu trabajo. Exigir respeto a los demás no es necesariamente algo negativo, sino reivindicar tu espacio personal. Piénsalo y hazlo, de buena manera, pero con seriedad.

Géminis

En general será una jornada afable en la que va a imperar el buen humor, pero quizá por la noche se te plantee tomar una decisión a raíz de algo que te cuenten o leas. Será algo incómodo, pero al final lo vas a saber resolver convenientemente.

Cáncer

Tendrás que tomar las riendas de un asunto que afecta a bastantes personas, un asunto colectivo en el que hoy te involucras porque crees que es una causa justa, y que necesita de ese empuje. Busca a otras personas afines para que te echen una mano.

Leo

No confías plenamente en un amigo o en una amiga y eso hace que le ocultes alguno de tus planes o cierto asunto que crees que nadie debe de saber. Pero terminarás saliendo a la luz y eso puede perjudicar esa amistad. Ten cuidado porque te puede traer disgustos.

Virgo

Intentas respetar al máximo a alguien de la familia y por fin ves que no debes de inmiscuirte en sus asuntos, ya que tiene todo el derecho del mundo a disponer como quiera de su dinero o de sus bienes. Eso te allana el camino a un mejor entendimiento.

Libra

Harás bien en seguir descansando todo lo que puedas, ya que es muy importante que recuperes el equilibrio físico y mental y para eso debes buscar algo muy ligero para centrar tu mente en ello. No dejes que vuelvan esos pensamientos oscuros.

Escorpio

Dejarás mucha libertad de acción a tu pareja hoy y eso será algo muy inteligente por tu parte, ya que puede sentirse a veces un poco coartada con tus ganas de organizarlo todo siempre. Verás como así hay cosas que funcionan mejor en la relación.

Sagitario

Estar en contacto con alguien que está lejos te va a dar hoy muy buenas oportunidades para enterarte de cosas que te viene bien saber. Probablemente es un tema familiar que no sabías muy bien por dónde iba y ahora puedes saberlo de primera mano.

Capricornio

Estarás con mucha calma y tranquilidad y eso hace que tu día esté rodeado de cosas que te gusta hacer o de placeres de los que te gusta disfrutar como el de la buena mesa. Lo vas a compartir con personas con las que te sientes en confianza.

Acuario

No será hoy uno de esos días en los que disfrutas de estar en familia porque alguien puede pedirte explicaciones o presionarte para que hagas algo que no te apetece nada. Para no discutir, pon una excusa que no suponga ningún tipo de problema para nadie.

Piscis

Debes seguir guardando un secreto que puede afectar a alguien y que realmente no conviene la pena desvelar ya que no aportaría nada relevante y sin embargo puede producir dolor a alguna persona que quieras. Al fin y al cabo, su vida no debe alterarse.