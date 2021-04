Una concentración pide la defensa del futuro del mundo rural y paralizar la construcción de megaparques eólicos

En una convocatoria conjunta con la Plataforma por el Progreso Sostenible de las Tierras Orientales de La Rioja, los asistentes han partido, sobre las 19,00 horas, del Palacete de Gobierno regional para hacer un pequeño recorrido por el centro de la capital. Portando maletas y pancartas en las que defendían sus medios y modos de vida rurales frente a la invasión de mega parques eólicos, también han invitado a los habitantes de la capital y de otros puntos de la comunidad autónoma a que les acompañaran en su lucha.

En concreto, la iniciativa parte de los ciudadanos de los valles de Ocón, Jubera y Alto Cidacos con el fin de defender el futuro de sus territorios y prosigue las iniciativas que durante varios fines de semana han realizado en las cercanías de su territorio.

Hoy han llegado hasta la capital para criticar que "no se ha respetado la participación pública en la planificación de estas centrales". Además, "no se ha tenido en cuenta los valores ecológicos y naturales de la zona" y, por todo ello, "pensamos que es un atropello al mundo rural y a su forma de vida", tal y como ha afirmado Angélica García, portavoz de la Plataforma del Alto Cidacos.

Además, aunque la decisión final es del Gobierno de España, García ha indicado que "estaremos muy atentos" con la posición del Gobierno regional que, en estos momentos, es muy "ambigua".

"Sabemos que es una situación complicada, porque de alguna forma tienen que hacer caso a lo que diga Madrid pero también tienen que hacer caso de lo que decimos los ciudadanos y si hay que ir a La Moncloa, iremos a La Moncloa", ha defendido.

Bajo un lema principal unívoco, 'Por un mundo rural vivo. ¡Renovables, así No!', la marcha ha partido desde Vara de Rey y ha discurrido por las calles Muro de La Mata, María Zambrano, Avenida de Portugal, Miguel Villanueva hasta alcanzar el Espolón, donde se leerá un manifiesto conjunto.

'No son molinos, son gigantes', 'Ya producimos más de lo que consumimos', 'Geoparque, Sí; Megaparque, No' han sido algunos de los mensajes presentes en las distintas pancartas, así como otros más conocidos como 'La Rioja InSOStenible' o 'No nos vamos, nos echan'.

A fin de evitar aglomeraciones, los manifestantes han caminado en filas paralelas, arropando así a las columnas centrales, cuyos integrantes han determinado los tiempos de la movilización.

Con esta iniciativa se pretende "concienciar" sobre "las terribles consecuencias que acarrearían estas macroinstalaciones, convirtiendo en eriales, en desiertos fantasmas lo que hoy es un mundo rural rico que mira hacia adelante".

Jubera I, Jubera II, Aldealobos, Ausejo-Ocón, Valderrete y Los Cruzados son los seis macroparques eólicos previstos en estas zonas, según explican desde las Plataformas. De no impedirlo, 68 colosales aerogeneradores de casi 200m, solo superados en altura por las cuatro torres de Madrid, se elevarán sobre los valles de Ocón, Jubera y el Alto Cidacos "contaminando sus horizontes", tal y como han explicado en un manifiesto.

"Quedarán a escasa distancia de muchas viviendas e invadirán paisajes, generarán un tremendo impacto visual y daños irreversibles en la Enorregión, comprometerán la propia Reserva de La Biosfera o elfuturo Geoparque Unesco. Kilómetros de líneas aéreas de alta tensión, con sus correspondientes torres, partirán por la mitad pueblos enteros y dividirán La Rioja de sur a norte", explican.

Consecuentemente, se mermarán los espacios forestales, la flora y la fauna; no solo los cultivos agrícolas de viñedo, olivo, cereal o almendro se verán empobrecidos, sino también, la ganadería; afectarán gravemente al patrimonio paleontológico, arqueológico y arquitectónico y, por ende, al turismo, han explicado.

Agotados estos valiosos recursos, los medios y modos de vida de sus pobladores, su cultura, pensamiento y su propio futuro pasarán a ser solo historia en el omnipresente "reto demográfico", afirman.

Precisamente para evitar ese cerco que, tan a menudo, se oculta bajo la etiqueta "renovable", las dos plataformas trabajan solidariamente en diferentes ámbitos. Presentadas ya alegaciones a Jubera II, Ausejo-Ocón y otras infraestructuras fotovoltaicas, en breve llegará el turno a Valderrete y Los Cruzados. Conscientes de que "luchan contra gigantes", consideran sumamente necesario gritar al unísono "No es un caso aislado, solidaridad entre vallesafectados", "Nos quieren echar: ¡Asilo, asilo, Asilo masivo" o "Multinacionales, fuera de nuestros valles".

Y alzar, así, "la razón para defender, preservar y promover, ante las administraciones competentes, ese Mundo Rural Vivo que pueblan, íntimamente vinculado al territorio donde fue creado", finalizan.