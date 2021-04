La 'fossa de la cultura', la 114 de Paterna, s'obri el dilluns per a recuperar a represaliats del franquisme

L'obertura ha sigut impulsada per l'Associació de Familiars de Víctimes de la Fossa 114 de Paterna, els representants de la qual estaran en l'acte del dilluns, amb el suport de la Diputació de València, institució que coordina i sufraga les actuacions per a recuperar restes de represaliats del franquisme a través de la delegació de Memòria Històrica, dirigida per Ramiro Rivera.

Aquest espai va rebre el nom de 'fossa de la cultura' per la professió de molts dels quals jauen en ella, relacionada amb aquest àmbit, o per la d'uns altres que van ser afusellats al costat de gent enterrada en la fossa 114 però que van rebre sepultura en nínxols del cementeri de Paterna perquè les seues famílies van poder retirar els cossos després de ser ajusticiats.

Així ho ha indicat a Europa Press el president del Grup de Recuperació de la Memòria Històrica, Matías Alonso, que ha precisat que aquest va ser el cas de l'editor de 'La Traca', Vicent Miquel Carceller, i del magistrat de l'Audiència Provincial de València Luis Cisneros. Tots dos formaven part del grup de 31 persones que van ser afusellades el 28 de juny de 1940 a Paterna i enterrades en aquesta fossa.

Alonso, que ha considerat que eixe dia "algú va voler donar un escarment" a representants de "la cultura i la política" valenciana per mostrar idees contràries al franquisme, ha destacat que poc abans van ser enterrats en el mateix emplaçament altres represaliats, per a "celebrar que els nazis van prendre París" -el 14 de juny de 1940-.

El responsable del Grup per a la Recuperació de la Memòria Històrica ha ressaltat, així mateix, el nombre de cossos depositats en aquesta fossa, la "més nombrosa" en nombre de cadàvers, amb "un total de 197 persones" procedents de 66 pobles. Ha precisat que 31 van ser afusellades el 28 de juny de 1940.

A més dels citats, en eixe grup es trobava el secretari de l'Ateneu Mercantil de València, Isidro Escandell, militant socialista i també vicepresident de la Diputació de València i diputat socialista, les restes del qual estan en l'interior de la fossa. Igualment, estava el dibuixant de 'La Traca' Carlos Gómez Carrera, conegut com 'Bluff'.

A ells se sumen mestres i alcaldes de l'època en localitats valencianes com Foios, Godella. Entre ells aquest també Manuel Contreras García, avi patern de Carlos Contreras, secretari de la junta directiva de l'Associació de Familiars de Víctimes de la Fossa 114 de Paterna.

Carlos Contreras ha manifestat a Europa Press que l'obertura d'aquest enterrament és un acte que genera "molta il·lusió i emoció" entre els familiars d'els qui es troben depositats allí. Ha afirmat que són "ja diversos anys" els que estan "lluitant amb aquest tema" per a "aconseguir destapar la fossa i exhumar" als seus sers estimats amb la finalitat de donar-los "un enterrament digne".

"Després de tots els obstacles oposats pel camí i estar anys barallant amb açò, és una il·lusió i una emoció", ha insistit, alhora que ha apuntat que és "una pena" que no puguen veure com es recuperen les restes "fills d'els qui estan en les fosses" perquè ja han mort. "Nosaltres som ja els néts i nétes. Els nostres pares no ho poden veure. Ells eren els fills d'els qui estan en les fosses", ha declarat.

REGIDOR 23 DIES

Contreras ha explicat que el seu avi patern era un pintor mural de Godella que va ser detingut quan era regidor de l'ajuntament d'aquest municipi. El nét ha precisat que el seu avantpassat va estar com a edil d'aquesta corporació local "solament 23 dies, els 23 últims abans d'acabar la guerra" civil. Ha agregat que era "afiliat a Esquerra Republicana, el partit de Manuel Azaña" i que per "eixe motiu va ser detingut al final de la guerra". Va estar un any en la presó i després va ser afusellat.

El secretari de la junta directiva de l'Associació de Familiars de Víctimes de la Fossa 114 de Paterna ha assegurat que el "únic ànim" dels membres d'aquesta entitat, "des que es va fundar", és "recuperar els cossos i restes dels seus familiars per a enterrar-los amb les seues famílies". "No hi ha i no s'ha perseguit una altra fi ni ens hem ficat en qüestions polítiques", ha manifestat.