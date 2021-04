El PSPV demana un ple per a revocar l'acceptació d'un bust de Franco per part de l'Ajuntament de Sogorb

La portaveu del PSPV-PSOE de Sogorb, Inmaculada Mouriño, ha sol·licitat "urgentment" un ple extraordinari per a revocar l'acceptació d'un bust de Franco per part de l'equip de govern del Partit Popular donat per l'escultor Manolo Rodríguez.

"Des del grup municipal socialista considerem que, en acceptar l'acord d'exposar aquesta obra, l'equip de govern està incomplint la Llei de Memòria Històrica", ha explicat Mouriño. La legislació obliga les administracions públiques a prendre les mesures oportunes per a retirar els escuts, insignes, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació de la revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura, segons ha recordat el PSPV-PSOE.

"És inacceptable que el bust del dictador puga arribar a formar part del patrimoni de la nostra ciutat i, menys encara que s'expose", ha denunciat Mouriño. La portaveu del Grup Municipal Socialista ha instat a l'actual govern popular a "complir amb la Llei de Memòria Històrica, respectant les víctimes de la repressió franquista que van ser perseguides, assassinades, tirades a les cunetes i soterrades en foses comuns. Algunes d'aquestes víctimes es troben en el nostre cementeri municipal", ha dit.

"Per elles i per totes les víctimes de la repressió franquista, hem de modificar l'acord", ha sentenciat Inmaculada Mouriño.

Tenint en compte que una de les clàusules del vigent contracte obliga explícitament a l'Ajuntament de Sogorb al fet que "el conjunt de les obres donades no es dividisca ni se separe, formant un tot únic i indivisible", la portaveu del grup municipal socialista considera de "vital importància" que l'acord es modifique. "Si no es canvien les condicions i l'equip de govern accepta la donació sense exposar el bust del dictador estaríem incomplint els termes aprovats al ple", ha apuntat.

"Per tant -ha afegit- el PSPV-PSOE de Sogorb sol·licita la celebració d'un ple extraordinari amb la major urgència possible per a revocar l'acord aprovat en el ple del dia 7 d'abril en el qual s'accepta la donació de les obres de l'escultor que inclou un bust del dictador Franco".

"Agraïm la resta de les obres que vol donar l'artista que enriquiria el nostre poble, però volem que es respecte a totes les víctimes que van patir la crueltat i la repressió de la dictadura", ha conclòs la portaveu socialista.