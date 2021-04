La Generalitat celebra la Setmana d'Europa amb diversos actes pel 70 aniversari del Tractat de París

La Generalitat se suma com cada any a la Setmana d'Europa amb una programació d'actes en col·laboració amb l'oficina Europe Direct Comunitat Valenciana, la Fundació CV-Regió Europea i altres entitats per a reivindicar "ara més que mai, una Europa unida i forta".