Revilla pide a Calviño descentralizar las inversiones: "Hay algo más que Madrid y Cataluña"

"He dicho a la ministra que hay algo más que Madrid y Cataluña", ha señalado Revilla en declaraciones a la prensa tras mantener este viernes un encuentro con Calviño en el Ministerio, a la que ha entregado un total de 120 iniciativas para la obtención de fondos europeos y que, según el presidente autonómico, "le han encantado".

"Parece que no hay más Madrid y Cataluña", ha lamentado Revilla, que ha señalado que "parece que todo va a los mismos sitios" y ha abogado por no seguir haciendo de España "un país de grandes urbes y territorios que se despueblan, envejecidos", entre los que se encuentran, además de Cantabria, otros como Galicia, Asturias y Castilla y León. "Ella me dice que está totalmente de acuerdo con ese planteamiento", ha asegurado.

"No podemos centralizar las inversiones en los mismos lugares de siempre", ha valorado el presidente autonómico, que cree que "el papel" del Gobierno central es "descentralizar inversiones", hacer una España "no tan centralizada" en grandes urbes y apoyar territorios donde "queremos seguir adelante, no somos mucha gente, no influimos de manera tan decisiva en las elecciones, pero tenemos derecho a seguir funcionando".

Entre los proyectos, Revilla ha planteado a la ministra el proyecto del Llano de La Pasiega y ha pedido destinar fondos europeos a dos proyectos innovadores que SEG-Automotive pretende llevar a cabo en la fábrica de Treto y que supondrían "una garantía sólida de futuro" para esta planta.

Asimismo, ha recordado que "pronto" se van a recibir los 45 millones de euros, de los 80 que corresponden a la comunidad autónoma, que se va a dirigir a la planta de protones del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para el tratamiento del cáncer. "Es el primer hospital público de España que lo va a tener", ha destacado.

Según Revilla, a Calviño "le han encantado" estos proyectos y ha apuntado que aunque sabe que "quien va a decidir" es el presidente de España, Pedro Sánchez, la ministra tiene un "peso específico importante" en el equipo.

