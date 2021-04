Ribó insisteix a demanar un port "sostenible" i que l'APV actue "com vol la majoria de ciutadans"

Ribó ha afirmat que l'ampliació plantejada per al recinte portuari ha d'escometre's en eixa línia i ha assenyalat que la posició que manté el consistori sobre aquest tema és "bastant àmplia i consensuada".

"La posició de l'Ajuntament és molt clara, no és una posició contra el port. Volem que el port faça les coses com vol la majoria dels ciutadans de València", ha indicat abans de participar en el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València (APV) celebrat aquest jornada.

Tant en aquest moment com després, en la roda de premsa posterior a aquesta reunió, el primer edil ha al·ludit a l'acord aconseguit aquest dijous en el ple del consistori respecte a l'ampliació portuària, una iniciativa que reclama un port "més sostenible, competitiu i integrat" que seguisca sent "valor positiu" i "motor d'ocupació fonamental" i que treballe en la seua "descarbonització".

L'Ajuntament, en una moció impulsada i recolzada pel govern local que integren Compromís i PSPV i amb l'abstenció de PP i Cs, demana també que es garantisca "el compliment de tota la normativa ambiental respecte al desenvolupament del port", "potenciar" el transport ferroviari i que l'APV "valore la realització d'un nou estudi d'impacte ambiental, com suggereix el Ministeri de Transició Ecològica".

Joan Ribó ha subratllat que eixe acord va ser recolzat "per la majoria del govern i amb l'abstenció" dels dos principals partits de l'oposició, PP i Cs. No va comptar amb el suport de Vox, el tercer partits fóra de l'executiu local.

Així mateix, ha ressaltat la defensa que fa de la "descarbonització" del port, en el mateix sentit que la plantejada per a la ciutat amb vista de 2030. "És complicada la descarbonització, implica canvis però per a nosaltres és un tema important. Afecta clarament a la mobilitat. Volem englobar al port en eixa 'mission' per a tota la ciutat", ha asseverat.

Després d'açò, ha instat a evolucionar cap a "una mobilitat ferroviària" i demana que es potencie aquest mitjà de transport en el port per a "avançar" cap al model dels "grans ports d'europeus, on el pes de transport ferroviari és important". "Açò està vinculat a la necessitat imperiosa de potenciar el node de València en el Corredor Mediterrani", la qual cosa "implica fer el canal d'accés i el túnel passant".

El primer edil ha expressat també la seua "preocupació per les costes" de la ciutat, "sobretot del sud" davant l'ampliació del port i ha considerat que és "necessari complir" la Declaració d'Impacte Ambiental". "Hi ha estudis de la Universitat Politècnica de València que diuen que la regressió en les platges del sud és profunda i clara i que és necessari que es pal·lie".

Ribó ha precisat que sap que açò "no solament és qüestió del port", atés que "ací entren altres factors" com "el canvi climàtic", però ha insistit a atendre les platges i evitar la seua degradació.

El responsable municipal ha advocat per fer "un estudi d'impacte ambiental", tenint en compte "tres temes fonamentals: la mobilitat -ha opinat que s'ha de conéixer "què augment de mobilitat va a suposar l'ampliació"-, els materials sòlids que faran falta en cas de fer-la i l'impacte geogràfic sobre les costes del nord".

"És important fer un estudi paisatgístic que analitze l'ampliació i què suposarà per a les platges de Cabanyal i Malva-rosa -en el nord-", ha exposat. En eixa línia, ha reclamat que "es complisca la Declaració d'Impacte Ambiental de 2007, que no s'ha complit fins ara per a fer totes les actuacions sobre les costes de nord i del sud de València". "La DIA parla d'això i de les mesures per a pal·liar aquest tema", ha agregat.

"Són propostes que vé en positiu al port, que li fa l'Ajuntament. Volem que les coses es facen bé", ha plantejat l'alcalde, que ha dit que aquesta idea segueix la línia del Marc Estratègic 2030 aprovat per a marcar el camí futur de la capital valenciana.

JUDICIALITZACIÓ

Preguntat per si l'interés que mostra cap al compliment de les normes mediambientals en el port ho planteja també per a la protecció de l'Albufera i el seu entorn, el primer edil ha destacat l'atenció a eixes qüestions, també en entorn com el del riu Turia. Ha assegurat que en l'Albufera s'està "treballant de manera àmplia". "Una de les grans preocupacions que tenim són els temes mediambientals", ha subratllat.

Així mateix, preguntat per la judicialització de l'ampliació portuària, Joan Ribó ha respost que això no depèn ni de l'Ajuntament ni de l'APV "sense que una persona o entitat vaja al jutge i present una demanda". Ha considerat que el que s'ha de fer "són les coses bé" per a tirar "cap a avant". "És l'element fonamental. L'objectiu és això", ha manifestat.

PROTESTA

Un grup de representants d'entitats ciutadanes, veïnals i sindicals s'ha concentrat davant l'Edifici del Rellotge del port, coincidint amb la reunió del Consell d'Administració de l'APV, per a mostrar el seu rebuig a l'ampliació portuària. Aquestes persones han saludat al primer edil i li han explicat les seues reivindicacions, segons ha informat el consistori en un comunicat.