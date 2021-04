Paro en el sector de limpieza de los hospitales catalanes para reclamar la paga covid

Trabajadores de la limpieza de hospitales de toda Cataluña se han manifestado hoy, en un paro parcial muy secundado, para exigir la gratificación covid abonada al personal sanitario y sociosanitario por parte de la Generalitat, que a día de hoy "continúa sin dar respuesta" a este sector.

Según ha recalcado la responsable del sector de Limpieza y Seguridad del sindicato FeSMC-UGT, Eloisa Valenzuela, los trabajadores piden más reconocimiento y verse "recompensados de la misma manera que lo fueron los sanitarios a través del pago de la gratificación cobrada meses atrás".

"Hace un año de pandemia, en el verano del año pasado ya se mantuvieron reuniones con la Generalitat en las que reconoció que se había equivocado al no contar con los trabajadores de la limpieza a la hora de pagar la gratificación", ha explicado Valenzuela.

No obstante, Valenzuela ha añadido que desde entonces no tienen interlocutor, y no saben si les van a pagar o no.

Paro "simbólico"

El paro convocado ha sido "simbólico", de una hora por turno de trabajo, junto con concentraciones a las puertas de cada centro: Hospital Vall d’Hebron, Hospital del Mar, Hospital de Bellvitge, Hospital Germans Trias i Pujol, Sant Pau, Sant Joan de Déu, Hospital Clínic, Sagrat Cor, Hospital de Badalona, Hospital Comarcal d’Alt Penedès (Vilafranca), Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella y Hospital Moisès Broggi (Sant Joan Despí).

Valenzuela ha señalado que se puede hablar de un 90% de seguimiento de aquellos trabajadores que "realmente han podido ejercer su derecho a huelga, porque los que han sido designados servicios mínimos han tenido que trabajar sí o sí", unos servicios mínimos que avanza que van a denunciar.

"Esperamos que sirva para que, tanto la Generalitat como las propias empresas, entiendan que los trabajadores del sector de la limpieza están dispuestos a dejar de ser invisibles y a que se les reconozca su buen trabajo", ha concluido Valenzuela.

Durante el mes de junio de 2020 se celebraron diferentes actos reivindicativos del personal de limpieza de hospitales y centros médicos de toda Cataluña.

Reivindicaciones que han perdurado en el tiempo y que desembocan el 29 de marzo de 2021 en una asamblea de delegados de limpieza de centros sanitarios conjunta de UGT y CCOO, donde se acordó por unanimidad la convocatoria de huelga de limpieza de centros sanitarios y sociosanitarios de ámbito de Cataluña para hoy 30 de abril de 2021.