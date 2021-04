Élite Taxi formula una reclamación contra el "desvío irregular" de 240.000 euros previstos para ayudas

En un comunicado remitido a Europa Press, Élite Taxi Sevilla expone que el proyecto presupuestario del Ayuntamiento hispalense para 2021 contemplaba inicialmente 240.000 euros para una "convocatoria pública de subvenciones a titulares de licencia de taxi que han visto disminuidos sus ingresos" por las vicisitudes derivadas de la pandemia de Covid-19 y las limitaciones implantadas para combatir la expansión del virus.

No obstante, según Élite, el pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado mes de marzo una modificación del vigente presupuesto municipal, redestinando ese dinero a "la implantación y mejora en carriles reservados Bus-Taxi" y el anunciado estudio de viabilidad sobre el sector del taxi", en relación a la política de rescate de licencias a cambio de dinero público.

Mientras el Ayuntamiento hispalense estudia fórmulas para proseguir con dicha política tras el programa inicial de rescate de 140 licencias a razón de 70.127 euros por cada una de ellas, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía recogido por Europa Press señala que la convocatoria de nuevos rescates de licencias de taxi con cargo a los fondos municipales "podría no encontrar justificación" en materia de "interés general", al haber "variado sustancialmente las circunstancias socio económicas" a partir de las cuales fue impulsada dicha política.

UNIÓN SEVILLANA Y SOLIDARIDAD

Y en un contexto en el que el Gobierno local socialista viene denegando ayudas específicas para taxistas esgrimiendo que este año ha sido suprimida la tasa por reserva de espacio en las paradas de taxi, entre otros aspectos, Élite avisa que una respuesta oficial de la Dirección General de Movilidad refleja que el cambio de destino de los mencionados 240.000 euros "no se ha debatido en el Instituto del Taxi, sino que es una componenda con los dirigentes de la Unión Sevillana del Taxi y la Asociación Solidaridad del Taxi, pues Élite, miembro de pleno derecho del consejo de gobierno del Instituto del Taxi, no ha participado en ello ni lo comparte".

Para Élite, aunque el mencionado estudio de viabilidad "puede ser necesario", no ha de ser acometido "a costa de la tan necesaria ayuda económica a un sector que ha visto reducida a cero y después a un tercio su actividad", avisando de que los dirigentes que "propugnan ese estudio desde la Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad podrían verse beneficiados por el sistema de rescates", porque están "próximos" a su jubilación y "se ha desplomado el valor de mercado de las licencias de taxi".

En paralelo, la asociación avisa de que "la eliminación de tasas tampoco es una justificación aceptable, pues no responde tanto a una ayuda propiamente dicha como a la supresión o reducción del objeto de las propias tasas, porque las paradas que no se han usado nada o solo en un tercio durante meses y en la actualidad".

OTRAS MEDIDAS

Después de la mencionada modificación presupuestaria y en el marco de la citada negativa a las ayudas directas, cabe recordarlo, el Instituto Municipal del Taxi ha aprobado recientemente exonerar del calendario de descansos obligatorio por el que se rige el sector local del taxi, a aquellos profesionales del mismo que acrediten no tener derecho a percibir la prestación estatal por cese de actividad a cuenta de circunstancias derivadas de la pandemia, compatible con el trabajo por cuenta propia, para evitar que estos taxistas acaben en una "situación de extrema vulnerabilidad".

En cualquier caso, Élite Taxi expone que la propia Intervención Municipal ha avisado con relación a la citada modificación presupuestaria de los 240.000 euros inicialmente destinados a ayudas a los taxistas, que "no queda justificado en el expediente que los créditos consignados en el presupuesto sean insuficientes para atender los gastos que se proponen", así como que "no se recoge en la memoria los motivos por los que se trata de un gasto necesario que no pueda demorarse para el ejercicio siguiente".

Así, Élite Taxi Sevilla indica que ha interpuesto una reclamación "formal" ante lo que considera un "irregular desvío de fondos que pretende truncar las esperanzas que muchos" taxistas que esperaban ayudas municipales para el sector por la nueva crisis.