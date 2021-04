Los murcianos y lorquinos de 70-79 años que no fueron a vacunarse o no fueron citados pueden hacerlo este fin de semana

Así lo ha explicado el portavoz de Salud durante esta pandemia, Jaime Pérez, que ha insistido que como todas las personas del municipio de Murcia y Lorca de esta franja de edad de 70 a 79 años ya están citadas, "si alguna persona de estas edades del municipio de Murcia y Lorca no ha recibido la citación por desactualización de datos sanitarios, o porque previamente no haya querido vacunarse, podrá acudir para ser vacunada portando su DNI y tarjeta sanitaria, en el día que le corresponda según su franja de edad".

Pérez ha recalcado que no es un llamamiento a toda la población, sino que solo a aquellas personas de esa franja de edad que fueron citadas y no acudieron o que aún no han sido llamadas.

De este modo, este sábado, en el Centro de Salud de San Andrés (Murcia) se vacunarán 600 pacientes de riesgo, y en el Estadio Nueva Condomina están citada personas nacidas entre 1941 y 1946 (De 75 a 79 años), De 9.00 a 19.00 horas.

El domingo Servicios Municipales han citado en el Jardín de Salitre (Murcia) a 700 mayores de 80 años para la segunda dosis; en el Estadio Nueva Condomina (Murcia), están citadas personas nacidas entre 1947 y 1951 (De 70 a 74 años), de 9.00 a 19.00 horas; y en el Pabellón Felipe VI (Lorca) la personas nacidas entre 1942 y 1951 (de 70 a 79 años), de 9.00 a 14.00 horas