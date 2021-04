STEPV celebra l'acord per a reduir la càrrega lectiva dels mestres i vetlarà per que "implique més plantilla"

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) celebra l'acord aprovat pel Consell per a reduir la càrrega lectiva en el cos de mestres i assegura que vetlarà per que l'aplicació "comporte un increment de plantilla i una millora de les condicions laborals del professorat i, per tant, de l'atenció del nostre alumnat".