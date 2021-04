El ple d'Alacant aprova reconéixer a activistes LGTBI i condemnar els atacs homòfobs ocorreguts al febrer

El punt ha tirat avant amb el vot a favor de PSPV, Cs, Unides Podem i Compromís -18 suports-, l'abstenció del Partit Popular -9- i el vot en contra de Vox -2-.

En concret, l'acord aconseguit estableix que el ple mostra la seu "més absoluta repulsa i condemna" davant l'agressió lgtbifòbica que va tindre lloc el passat 14 de febrer al Tossal i expressa la seua "solidaritat"amb les víctimes, així com el seu ferm compromís amb els drets de les persones LGTBI i contra els discursos d'odi en la ciutat d'Alacant.

A més, també contempla l'opció que els servicis jurídics del consistori estudien la possibilitat d'exercir l'acusació popular en la causa contra els agressors, traslladar la Generalitat que faça el propi i, finalment, que es dote de personal a la regidoria d'Igualtat - responsable de l'àrea LGTBI- de l'Ajuntament.

La regidora del PSPV Llanos Cano ha exposat en la seua intervenció que aquesta proposta arreplega uns acords que, després de les agressions ocorregudes el passat mes de febrer, es fa "indispensable" el seu compliment.

"Davant els avanços en polítiques d'Igualtat, en els últims anys han crescut els discursos ultraconservadors que qüestionen els drets de les persones LGTBi i les seues famílies, perquè els discursos d'odi són una atac directe d'aquesta gent que qüestiona els drets d'aquestes persones i de les seues famílies", ha indicat l'edil.

"El discurs d'odi és un atac directe al cor de la nostra ciutat; el passat 14 de febrer un grup de joves amb menors d'edat van eixir al parc a pegar 'maricones', per la qual cosa és indispensable que l'equip de govern es comprometa amb el pressupost i amb més personal en l'àrea LGTBi", ha assenyalat Cano.

El portaveu de Vox, ha condemnat l'agressió i ha apel·lat per "traure la violència dels nostres carrers". "No vaig a respondre les provocacions, però nosaltres anem a votar en contra perquè ens pareix molt perillós proposar educar els jutges per part d'un Govern i a més ressaltem que l'Educació en valors sobre els menors correspon a les famílies", ha explicat.

El regidor de Compromís Rafa Mas ha sostingut que la "misèria moral" que es trasllada en els fòrums i administracions "es manifesta en violència cap a altres persones", en relació a l'agressió ocorreguda en la capital cap a tres homes, amb un d'ells ferit de gravetat.

"N'hi ha prou de discursos d'odi i de discriminació, estem cansats i condemnem aquest atac brutal per part d'una colla de desangelats, miserables que volen que Alacant deixe de ser una ciutat oberta", ha sostingut Mas en resposta a la intervenció de Vox.

Per la seua banda, el portaveu d'Unides Podem, Xavier López, ha lamentat que la "igualtat legal" no siga la "igualtat real" i ha destacat que les polítiques LGTBi són "polítiques públiques i necessàries".

"En aquest Ajuntament tenim un greu problema, perquè tenim grups que s'han dedicat a assenyalar-nos constantment per ser 'chiringuitos' i subvencionats, i vostés han claudicat a les seues exigències perquè ens han vist com una cosa a eliminar", ha subratllat López.

Igualment, ha titllat de "piulara" -amb perdó dels porcs- i "salvatges" als agressors del succés ocorregut en la Monte Tossal. "Aquest problema cal tractar-ho amb la importància pressupostària, inclusiva i políticament". Així mateix, ha insistit a celebrar una reunió de "urgència" amb l'equip de govern per a abordar la "violència" LGTBi en la ciutat.

SÁNCHEZ (Cs): "NO ÉS DIGNE"

La vicealcaldesa i responsable de l'àrea LGTBI, Mari Carmen Sánchez (Cs), ha mostrat la seua "repulsa" a l'agressió homòfoba i ha assenyalat que "condemnem taxativament qualsevol atac lgtbifòbic en la ciutat d'Alacant; no és digne, ni d'aquesta ciutat oberta i amigable, ni dels seus ciutadans que sempre han tingut una actitud modèlica".

En la mateixa línia, Sánchez ha afegit que "no tinc paraules per a expressar la meua indignació pel que va fer eixa gossada, una cacera terrible".

Per açò, ha celebrat que el ple inste a les diferents administracions al fet que es garantisca una formació adequada en diversitat sexual, a impulsar campanyes de sensibilització, i prestar especial atenció als casos d'assetjament escolar per aquest motiu.

A més, ha ressaltat la importància de "millorar els sistemes de seguiment i registre dels incidents i delictes d'odi, i recolzar i col·laborar amb les organitzacions orientades a la detecció, denúncia i reparació dels delictes d'odi cap a les persones LGTBI, entre altres propostes".

"A pesar de tots els avanços, hem de seguir llegint notícies com aquest, per la qual cosa vull manifestar el meu total suport a tots els col·lectius i assegurar que seguirem treballant perquè no seguisquen existint notícies així", ha afegit.