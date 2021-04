Paseaba este jueves Joe Biden, presidente de Estados Unidos, con su mujer Jill Biden de la mano por los jardines de la Casa Blanca cuando, de repente, se paró. Entonces, se agachó y, ante infinidad de cámaras, arrancó una flor para regalársela a la primera dama. No parece que Iván Redondo esté detrás de la foto, pero ya podría el PSOE aprovechar el simbolismo de que el mandatario de una de las primeras potencias mundiales ande regalando flores, aunque no sean la rosa que marca el logo socialista.

Antes de abordar el Marine One, el presidente Joe Biden recogió un diente de león para su esposa, Jill.



Biden viaja hoy a Georgia en el marco de los 100 días de su gobierno #AFP



📸 Nicholas Kamm pic.twitter.com/kkGURtbrkd — Agence France-Presse (@AFPespanol) April 29, 2021

No sería la primera vez que los socialistas hicieran una comparación con el demócrata que venció a Donald Trump. Tan solo basta recordar que a Hanna Jalloul, número 2 de la papeleta electoral, la denominaron la ‘Kamala Harris’ de Gabilondo, en referencia a la vicepresidenta americana.

Además, por seguir con las comparaciones, el ministro José Luis Ábalos ha puesto en una balanza “las ocurrencias” de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y las de Groucho Marx. Solo le ha faltado al responsable de Transportes pedirle a la candidata popular que fuera de invitada a La Resistencia de David Broncano, aunque allí ya han encontrado a su propia presidenta en forma de doble.

Ha recordado Ábalos lo de “la libertad de no encontrarte con tu ex” hablando de Alberto Ruiz Gallardón. Aunque igual a la ex que se refería Ayuso era a la anterior directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que dimitió al no estar de acuerdo con que Madrid pasara a la fase 1 de la desescalada y que ahora se ha convertido en viral. No se ha mojado, pero sí ha pedido el voto para “defender la sanidad pública”. Igual se refería a Joe Biden.

Si algo hemos aprendido en esta pandemia es la importancia de la Sanidad Pública.

Apoyarla era una de las razones para salir a aplaudir a las ocho.

Si entonces aplaudiste en los balcones el #4M te pedimos que no te quedes en casa: #AplaudeConTuVoto por la #SanidadPublica pic.twitter.com/fvHK7GrCX1 — Yolanda Fuentes🇪🇸🏳️‍🌈🇮🇨 (@_YolandaFuentes) April 29, 2021

No ha sido la única que se ha convertido en trending topic este viernes. También Paz Padilla ha escalado posiciones en lo más comentado de Twitter. Raro es que no le haya acompañado su compañero Jorge Javier Vázquez, que sigue con su campaña pro-Biden, o sea, pro-Gabilondo y que ha pasado al ataque en su columna semanal en Lecturas contra la candidata de Vox, Rocío Monasterio. Le ha acusado de tener actitudes “impropias de una persona demócrata”. Si lo llegan a saber en Ciudadanos, lo hubieran puesto en su cartel.