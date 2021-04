'Cuerpos de tinta' connecta art oriental i occidental en Galeria Cuatro amb 35 metres de paper

Creacions plàstiques que són resultat de la investigació sobre paper, tinta i diversos materials naturals que el creador d'Alboraia porta desenvolupant entre Xina i Espanya durant els últims huit anys. Ara s'exhibeixen al públic de manera inèdita a València.

El comissari de l'exposició, el professor de Belles arts de la UPV Rafael Carralero Carabias, descriu 'Cuerpos de tinta' com un inspirador lloc de trobada entre l'art oriental i l'occidental, destacant la importància de veure l'obra en directe per a poder apreciar la riquesa i diversitat de matisos que conté cada creació d'aquest artista multidisciplinari.

Des dels seus delicats i elaborats treballs de xiquet i mig format fins a les seues suggeridores instal·lacions. 'Cuerpos de tinta' està vigent en la galeria fins al 12 de juny en l'horari habitual, d'acord a les mesures de seguretat estipulades.

Peris Cuesta (1993), artista visual graduat en Belles arts per la Universitat Politècnica de València en 2015, va cursar el seu últim any en la Central Academy of Fine Arts (CAFA) de Pequín i des d'aleshores desenvolupa la seua vida i carrera professional entre Xina i Espanya.

En 2020 es va graduar de màster en la China Academy of Art (CAA), Hangzhou, on va realitzar una investigació sobre paper i altres materials naturals, els seus usos en les pràctiques pictòriques tradicionals i les seues possibles adaptacions a l'art contemporani.

Nouvingut de Sant Sebastià, on va participar dins de Tabakalera en la producció del llarg d'animació 'El sueño de la sultana', d'Isabel Herguera, porta a València de forma inèdita el seu últim treball.