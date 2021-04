El Ayuntamiento aprueba definitivamente el presupuesto de 2021 tras rechazar las siete alegaciones formuladas

El concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, ha señalado que "ninguna de las alegaciones se adecua a los motivos tasados legalmente de reclamación contra el Presupuesto Municipal, tal y como establece el artículo 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)".

Así, según anunciado el responsable del área económica, el Presupuesto entrará en vigor con la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, previsiblemente la próxima semana. Este ha sido este el único punto incluido para su debate en la sesión que, una vez más, se ha celebrado de forma telemática. El Presupuesto municipal para el año 2021 se eleva a la cifra de 204.679.597,9 euros, lo que supone un incremento del 1,1 por ciento (2,2 millones) con respecto al presupuesto del ejercicio anterior.

Alonso ha agradecido nuevamente el "apoyo" tanto de Ciudadanos como del concejal no adscrito al documento del presupuesto, en su fase inicial, y lamentado no solo el voto en contra del grupo municipal socialista, sino también la presentación de unas alegaciones que, en forma de propuestas, "no quieren ver reflejadas en el presupuesto, como así sucede, en partidas genéricas de inversión o de carácter social, con la clara intención de dilatar la entrada en vigor del presupuesto", ha lamentado Alonso.

Así, ha defendido el carácter "social" del presupuesto municipal diseñado para este año "condicionado", sin duda, por la situación derivada de la pandemia. Ha subrayado como objetivo del presupuesto "ayudar a las familia y conservar y crear nuevos puestos de trabajo, junto a la salud, sin duda, la principal preocupación hoy de familias, empresas, autónomos, emprendedores y desempleados, inquietudes a las que el Ayuntamiento tratará de dar respuesta", ha reconocido.

El portavoz de Cs ha justificado su abstención. "Ya advertimos en su día que, aun no estando de acuerdo con varias cuestiones de este presupuesto, en tiempos de dificultad extrema por la pandemia toca arrimar el hombro por los almerienses desde una oposición responsable y útil, de ahí nuestro apoyo al presupuesto", ha dicho.

Desde Ciudadanos han recordado que interesaron prorrogar la cuenta del ejercicio 2020, un criterio que el ejecutivo municipal no quiso aceptar. "Ahora, nos enfrentamos a un presupuesto que entrará en funcionamiento en mayo, con sólo unos pocos meses de ejecución", ha advertido el concejal de la formación naranja.

Por el contrario, desde el PSOE han afirmado que no pueden apoyar las cuentas porque "no dan respuesta a las escandalosas cifras de desempleo y pobreza infantil de la ciudad". "Los almerienses necesitan y merecen unas cuentas que les protejan, que sean solidarias, que reactiven nuestra economía local y, sobre todo, que generen empleo", ha dicho la portavoz del PSOE, Adriana Valverde.