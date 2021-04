Cvirus.- València aprova una nova línia d'ajudes per quatre milions d'euros per al sector de celebracions

Així ho ha explicat la vicealcaldesa i portaveu municipal, Sandra Gómez, al final de la reunió de la Junta de Govern Local, en la roda de premsa que ha oferit al costat del vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo. Gómez ha defès que el consistori "no vol que cap sector quede arrere" en el procés de recuperació de la crisi, per la qual cosa espera que aquesta nova línia de subvencions "puga ajudar a molts autònoms i pimes que han vist com la seua activitat empresarial es veia seriosament afectada també pels efectes de la crisi sanitària".

Aquestes ajudes es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de les activitats realitzades per persones autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores. La quantia màxima destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a quatre milions d'euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària, i s'estableix una quantia addicional màxima de 2.000.000 d'euros, que la seua que no requerirà d'una nova convocatòria, segons ha concretat l'Ajuntament en un comunicat.

Les bases estableixen que s'atorgarà una quantitat fixa de 2.000 euros per cada autònom o microempresa beneficiària i una quantitat fixa de 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses o autònoms. A més, es consideraran despeses subvencionables les pagades en el període comprès entre l'1 d'abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

El vicealcalde i portaveu, Sergi Campillo, ha destacat que es tracta de "un dels sectors més castigats per la crisi, perquè s'han hagut de suspendre moltes celebracions" i, amb aquesta injecció econòmica, el govern municipal "vol ajudar-los a pal·liar les conseqüències d'aquesta crisi". "Afortunadament, la vacunació avança i desitgem tornar abans a la normalitat", ha afegit.

SECTORS CULTURAL, FESTIU I TAXI

Els requisits per a acollir-se a aquesta nova línia d'ajudes són els mateixos que regeixen per a les anteriors convocatòries destinades al sector cultural o del taxi. De fet, la vicealcaldesa ha subratllat que la Junta de Govern ha aprovat aquest divendres nous pagaments de les línies en marxa per import total de 1.073.000 euros, corresponents a tres convocatòries, que suposen 531 ajudes a autònoms i pimes.

En primer lloc, s'ha aprovat el segon pagament de la convocatòria d'ajudes destinades al sector cultural, que suposa un import de 316.000 euros. Açò, al costat del primer pagament realitzat el passat 23 d'abril, que va ascendir a 258.200€ euros, suposa que ja s'han destinat a aquest sector 574.000 euros, que es concreten en 246 ajudes. Així, l'import total de la convocatòria d'ajudes al sector cultural ascendeix a 2,5 milions d'euros, ampliables amb 1,5 milions més.

També s'ha aprovat el pagament número cinc de les ajudes als anomenats sectors tradicionals, vinculats a la cultura festiva (indumentaristas, floristes o arestes fallers). En aquest cas, la quantia ha ascendit a 20.000 euros que, sumats a les anteriors convocatòries, suposen un total de 367.400 euros que han arribat ja a 164 beneficiaris.

En tercer lloc, la Junta de Govern ha aprovat una nova remesa d'ajudes Pla Resistir i Ajudes Parèntesi, dedicades al sector del taxi. Es tracta del tercer pagament efectuat, que ascendeix a 795.200 euros, amb el que el consistori haurà pagat fins avui un total de 1.724.600 euros que han arribat a 844 beneficiaris, ha destacat Gómez. En aquest cas, l'import total de la convocatòria suma 500.000 euros.

CENTRE CÍVIC A LA PLAÇA FRANCISCO JAVIER GOERLICH

D'altra banda, la vicealcaldesa ha anunciat l'aprovació per part de la Junta de Govern Local de l'adjudicació de les obres de rehabilitació de l'edifici municipal situat en la plaça Francisco Javier Goerlich Lleó.

"Són projectes que la ciutadania porta anys reclamant i que van tirant avant, i molts d'ells podrem veure'ls acabats aquest mandat: no solament les grans places, com Brujas, Mercat o La Reina, sinó també eixos projectes de barri que milloren la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes en el seu dia a dia", ha manifestat.

La plaça està formada pel tancament de diversos edificis de vivendes i s'accedeix a ella a través de dos entrants des dels carrers Maestro Barres i Indústria. L'edifici, construït l'any 1949, està format per dos plantes, que es destinaran a Centre Cívic, segons el projecte de rehabilitació. Les seues dimensions són de 74,73 m2 de superfície construïda i es troba en l'interior d'una parcel·la de 2.768 m2. L'adjudicació contempla un import de 409.954 i un termini d'execució de quatre mesos.