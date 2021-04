La Comunidad reclama un reparto "justo" de cuota de atún que beneficie a las embarcaciones artesanales de la Región

La Consejería ha contestado de esta forma al ser preguntada por el hecho de que el pleno del Parlamento europeo aprobara este miércoles el plan de gestión para el atún rojo que negociaron las instituciones a finales del pasado año y que prevé nuevas cuotas sectoriales para embarcaciones pequeñas, pero que finalmente fue rechazado por los Veintisiete porque consideran que da voz a los eurodiputados en cuestiones de competencia de los Estados miembro.

En este sentido, la Consejería ha recordado que viene reclamando al Ministerio un reparto de la cuota de atún para las embarcaciones de artes menores, particularmente desde que el estado de la población de atún rojo ha mejorado.

"Es cierto que desde la Secretaría General de Pesca se han ensayado distintos sistemas de reparto de cuota entre las embarcaciones de artes menores, ninguno válido para una gestión operativa", según ha explicado la Consejería en declaraciones a Europa Press.

Todo ello, recuerda, hasta que finalmente la cuota de atún rojo "se repartió proporcionalmente entre aquellos barcos de artes menores que pudieron demostrar que tenían capturas de atún en un periodo de referencia".

En el caso de la Región de Murcia, la Consejería señala que ninguna embarcación tiene cuota de atún, ya que no han podido demostrar oficialmente que realizasen capturas de esta especie. No obstante, adelanta que "probablemente el próximo año en Águilas una embarcación que viene de Carboneras pueda tener alguna asignación".

PETICIÓN DE LA CONSEJERÍA

A pesar de esta situación, en una reunión mantenida en 2018, la Consejería reclamó un reparto "prioritario" de los incrementos de cuota de atún a nivel nacional que tuviera "una discriminación favorable hacia el sector de artes menores independientemente de que tuvieran o no histórico de capturas".

Concretamente la Consejería mostró su "preocupación" por la falta de cuota de atún rojo en la Almadraba de la Azohía y para la flota de pesca de artes menores. "Afortunadamente el plan de recuperación del atún rojo está dando sus frutos, y prueba de ello es que en la reunión de ICCAT de noviembre de 2018 se ha aprobado pasar para el conjunto de la UE de 15.850 toneladas en 2018 a 17.623 toneladas y 19.3460 toneladas para 2019 y 2020 respectivamente".

Estos aumentos, según pidió la Consejería, debían ir dirigidos "a aquellas modalidades que durante el tiempo de las duras restricciones a la pesca sufrieron de forma más dura los recortes, y en esa línea se encuentran la flota de artes menores, siendo en la Región de Murcia una pesca tradicional el atún rojo, y para la Almadraba de la Azohía que lleva trabajando más de 50 años en la zona, y teniendo capturas de atún rojo".

"Empezando por la Almadraba, entendemos que es necesario que se la dote de una cuota propia que por información procedente de la Secretaría General de Pesca podría estar entorno a las 0,13 toneladas, y resulta ser del todo insuficiente por las características del artes y por la gran influencia que tienen las condiciones oceanográficas en la potencial entrada de atún en este arte de pesca", tal y como trasladó la Consejería en su momento.

Por ello, la Consejería estimaba necesario en esa petición de 2018 que esta Almadraba, el año que tenga capturas de atún rojo, "las pueda comercializar detrayendo esas toneladas del fondo de maniobra que mantiene el Estado, fijando un límite máximo que podría estar entorno a las 15 toneladas". Una vez superado ese límite, sostenía que "se procedería a la liberación del atún excedente".

"De no disponer la Almadraba de la Azohía de esta flexibilidad se genera una situación difícil para el gestor de la misma, ya que si entra atún en el copo, no lo puede liberar vivo salvo que libere el resto del pescado que no sea atún rojo", lamentaba.

"Si el pescado por el contrario lo sacrifica, al no tener cuota lo tendría que devolver al mar, ya que la almadraba no figura en el reglamento de descartes, situación que ni beneficia al recurso ni a actividad económica de la zona", señalaba la Consejería en 2018.

La Consejería recordaba que el propietario de la Almadraba llevaba varios años "comprando cuota para prevenir estas situaciones de pesca de atún rojo, cuota que en caso de no utilizarla tiene que operarla de forma conjunta con otras Almadrabas, generándole elevados gastos de gestión".

En el caso de artes menores, recuerda que "es necesario otorgar una cuota de pesca por Cofradía de Pescadores para que con los oportunos controles se puede pescar por el conjunto de embarcaciones de artes menores asociadas a esa Cofradía de Pescadores".

"Esa flexibilidad en el uso de la cuota puede permitir una pesca dirigida para algunas embarcaciones de forma que baja la presión pesquera sobre otros recursos y genera una economía en un sector altamente selectivo y que necesita posibilidades de pesca para poder trabajar".

REGLAMENTO DE LA EUROCÁMARA

En este sentido, la Consejería destaca que el Reglamento que aprobó la Eurocámara contempla en su considerando número 10 que "conviene tener en cuenta las peculiaridades y las necesidades de la pesca artesanal y la pesca a pequeña escala".

Y en el artículo 11.2 sobre Planes anuales de pesca establece que "los Estados miembros que dispongan de buques de pesca costera de pequeño tamaño que cuenten con autorización para pescar atún rojo procurarán asignar una cuota sectorial específica para tales buques e indicarán esa asignación en sus planes de pesca".

Asimismo, según este artículo, los Estados miembros "indicarán en sus planes de seguimiento, control e inspección las medidas adicionales para realizar un seguimiento cercano del consumo de cuota de esa flota". Los Estados miembros "podrán otorgar autorización a un número distinto de buques para aprovechar al máximo sus posibilidades de pesca, mediante los parámetros a que se refiere el apartado 1".

Por tanto, a la Consejería le parece "lógico" pensar que desde la Secretaría General de Pesca "se analizarán unos criterios de reparto de la cuota que sean justos, transparentes para estas flotas de pequeña escala y que las embarcaciones artesanales de nuestra Región se puedan beneficiar de este reparto".