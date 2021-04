Cvirus.- Benicàssim demana al Consell protocols sanitaris per a realitzar esdeveniments musicals de mitjà i gran format

L'Ajuntament de Benicàssim sol·licita a la Conselleria de Sanitat que convoque la taula de treball per a establir els protocols sanitaris per a la realització d'esdeveniments musicals de mitjà i gran format. Així s'ha aprovat de forma unànime per tota la corporació municipal en el ple ordinari, celebrat novament de forma presencial.

"Si la situació de crisi sanitària derivada del Covid-19 va impedir l'estiu passat alçar el teló dels grans festivals, lluny de ser una oportunitat perduda, ens ha permès explorar altres fórmules culturals amb formats compatibles, adaptables i adequats a la situació global que vivim, possibilitant la celebració d'esdeveniments amb format propi, reduït i ajustat a la seguretat que la situació requereix i prevaler sempre, sobre totes les coses, la salut de les persones, doncs aquest és el nostre principal objectiu", ha apuntat l'alcaldessa, Susana Marqués.

Amb la fi posada en la celebració d'esdeveniments de baixa densitat i prevaler la seguretat sanitària, el text aprovat en ple inclou urgir la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, així com a la Secretaria Autonòmica de Turime i associacions representatives del sector turístic a convocar la Taula de Treball anunciada, perquè administracions i promotors musicals puguen asseure com més prompte millor les bases per a poder treballar en un futur en la realització d'esdeveniments musicals el pròxim estiu.

El ple també ha acordat treballar de forma conjunta administracions, autoritats i experts sanitaris en la realització d'un protocol guia d'esdeveniments musicals, que permeten la realització, seguiment i control dels assistents a aquests esdeveniments, "i garantir una assistència segura", ha afegit Marqués.

El text confirmat per tota la corporació municipal indica que "la celebració d'aquests esdeveniments s'ha convertit en l'esperança de no solament els promotors, sinó del sector turístic i del públic en general perquè els grans esdeveniments puguen tornar a ser una realitat el pròxim estiu i sempre sota un criteri de prudència i un exhaustiu control de la salut i la seguretat, perquè no podem permetre'ns donar un sol pas arrere en la batalla contra la pandèmia".

"Hem de treballar per a recuperar a poc a poc el posicionament turístic sabent que enguany també el turisme nacional va a ser el preferent i anem a ser molts les destinacions que competirem i que la cultura segura pot ser un gran aliat per al sector i per a dinamitzar l'economia local de Benicàssim", afig.