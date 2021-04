Sanitat redueix en un 11% els pacients en espera per a una intervenció quirúrgica en l'últim mes

El progressiu descens de la incidència del covid-19 i, en conseqüència, la disminució de la càrrega assistencial de pacients afectats per coronavirus està permetent recuperar l'activitat quirúrgica dels hospitals i, d'aquesta manera, poder reduir tant el nombre de pacients pendents d'una intervenció, com la demora estructural, ha assegurat l'administració.

Així, en aquests moments la demora estructural s'ha reduït en huit dies pel que fa al mes anterior, quedant en 142 dies. La reducció es fa més evident en prendre en consideració el nombre de pacients. S'ha reduït en un mes el nombre de sol·licituds actives en 7.722 pacients, quedant en 62.647, xifra inferior que la registrada en el mes de març de l'any passat, quan el nombre era de 66.349 pacients.

Per especialitats, la Conselleria ha ressaltat la disminució en pràcticament en totes elles, destacant la reducció en aquelles més demandades com són cirugia ortopédica i traumatologia, oftalmologia i cirurgia general, sent la reducció més notable en cirurgia pediàtrica.

Cal assenyalar que en els moments de major pressió assistencial s'han realitzat, no solament les intervencions quirúrgiques urgents i no demorables, sinó també aquelles operacions que s'han considerats prioritàries.

Segons ha indicat la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, "una vegada més es posa de manifest l'enorme esforç que han realitzat els professionals sanitaris per a fer compatible l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, amb donar resposta a les necessitats assistencials de la població. Quan s'ha reduït la incidència per coronavirus, la capacitat del nostre sistema sanitari ha pogut tornar a reduir la demora estructural".

En aquest sentit, ha destacat que "aquesta reactivació assistencial, que s'ha fet palesa en tots els departaments de salut, juntament amb el pla d'Autoconcert i el Pla de Xoc, ens permetran seguir reduint la demora estructural sempre que la situació epidemiològica ho permeta".