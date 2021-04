Feten celebra su 30 aniversario con 88 representaciones de 39 compañías a escena

Según una nota de prensa de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), figuras de la cultura como Beethoven, Machado o Rosalía de Castro, además de temas como la migración, el refugio, el cambio climático o la identidad de género, centrarán este año buenaparte de las propuestas de la Feria.

Gijón reunirá esos días a casi 145 programadores, que asistirán al evento para conocer las tendencias creativas e intercambiar experiencias, mientras que otros 400 profesionales participarán online.

Feten acogerá distintas disciplinas artísticas, desde títeres, al teatro de objetos y el gestual, el clown, la danza o la música, por ejemplo.

Las 39 propuestas que recalarán en Gijón de Cataluña, Asturias, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Extremadura, Baleares yMurcia.

A fin de llegar al máximo público, la Feria mantiene abierta una convocatoria para que todos los centros escolares de la ciudad y de Asturias puedan disfrutar online de las propuestas programadas.

En cuanto a su programación, podrán verse los siguientes seis estrenos: 'Natanam', de la andaluza DA.TE Danza; 'Fly me to the moon' y 'Soy una nuez', de las catalanas Leandre Clown y Zum-Zum Teatre; 'Rueda', de la madrileña Producciones Chisgarabís; 'Reta-les', de la navarra Yarleku Teatro, y 'Pan', de los asturianos Teatro Plus y Olga Zeceva.

Por otro lado, en este 30 aniversario incorpora dos espacios de Laboral Ciudad de la Cultura a escenarios ya conocidos, como el Centro de Cultura Antiguo Instituto, el Teatro Jovellanos, la Colegiata de San Juan Bautista y los centros municipales integrados Ateneo de La Calzada, El Coto o el Llano.

Asimismo, el quiosco de la música del Paseo de Begoña, la Plaza del 6 de Agosto y El Náutico acogerán las propuestas de calle "en una edición especial que ha buscado mantener la presencialidad como valor irrenunciable de las artes escénicas, pero adaptándose a los protocolos Covid de control de aforos y trazabilidad de los asistentes, se destaca en la nota.

Respecto a la feria en sí, habrá un avance el sábado día 8, a las 19.30 horas, en el Teatro Jovellanos, con el montaje 'Gaia', de Mag Edgar. Este mismo título inaugurará oficialmente la Feria al día siguiente.

La clausura será el día 14 y correrá a cargo de'AR-TiNAUTA', del catalán Marcel Gros, que emprende un viaje por el universo interior a través de recuerdos, imaginaciones y sueños para llegar al PlanetaArte.

Paralelamente a las representaciones, el Centro Cultural Antiguo Instituto acogerá, desde el domingo día 9 hasta el lunes día 17, en horario de 16.00 a 20.00 horas, la muestra '50 años Teloncillo', un recorrido por medio siglo de trayectoria de la veterana compañía vallisoletana.

En cuanto a la plataforma Feten Virtual (gijon.es/es/eventos/feten), se proyectará la pieza audiovisual de títeres 'No somos islas', último trabajo de los granadinos 'Arena en los bolsillos'.

Asimismo, entre las actividades para profesionales diseñadas este año figuran las presentaciones de los proyectos de la Asociación Te Veo Artes Escénicas para Infancia y Juventud para 2021 y del Anuario de Teatro de Asturias (lunes 10 a las 16.00 y a las 16.30 horas).

También incluyen el estudio COFAE 'La internacionalización en las ferias:¿realidad o entelequia?' y el balance de la segunda edición del proyecto Camino Escena Norte (martes 11 en el mismo horario), así como eel Centro del Títere de la Tartana, impulsado por la Fundación El Arte del Títere el miércoles 12 a las 16.00 horas.

A estas iniciativas se suma, el jueves 13, a las 16.00 horas, la entrega de los Premios ASSITEJ, concedidos a Ultramarinos de Lucas (Premio Nacional) y a Jordi Palet i Puig por su obra 'De azúcar' (XXI Premio de Teatro para la Infancia y la Juventud), además de la celebración de una nueva edición de los EncuentrosRápidos (Speed meeting) entre compañías y profesionales (lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de 9.00 a 10.00 horas) y eltaller 'Linternas en la noche'(miércoles 12 a las 11.00 horas).