El sector de la movilidad reclama mayor colaboración público-privada para su transformación tecnológica y sostenible

Los principales líderes del sector de la automoción y de la movilidad defienden la colaboración empresarial y gubernamental para consolidar su transformación sobre la base de un desarrollo tecnológico y sostenible. Éstas son algunas de las claves que se han analizado durante la presentación del II Observatorio de la Movilidad Sostenible, el encuentro organizado por Grant Thornton, Fundación Ibercaja y Mobility City, que ha contado con la participación del Secretario General de Industria, Raúl Blanco y la Consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón.

Además de los representantes gubernamentales, en el evento también han participado algunos los representantes más destacados de la industria como José Vicente de los Mozos, presidente de ANFAC, Jesús Alonso, presidente de Ford Iberia, José Luis Rodrigo, director general de la Fundación Ibercaja o José María Galofré, Consejero Delegado de Volvo España, entre otros.

La movilidad será uno de los ejes transformadores de la economía española durante los próximos años. El 18% de los fondos europeos -más de 13.200 millones de euros- se destinarán a impulsar la electrificación, la conectividad y la seguridad en la movilidad. Un reto que, según los ponentes, vendrán de la mano de la automatización y analítica de datos para detectar con precisión las necesidades de movilidad del usuario.

El secretario general de Industria y PYME, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, ha reconocido el papel fundamental desempeñado por la industria durante los meses más duros de la pandemia, dando ejemplo de respuesta eficiente y capacidad de consenso. A su juicio, "la movilidad y la industria de la automoción está en el centro del Plan de recuperación de España. La pandemia ha acelerado tendencias en sector en el ámbito del vehículo conectado, inversiones empresariales y el vehículo de cero emisiones en la línea de la transición que está marcando la política europea".

Blanco explica los Fondos Europeos de la Recuperación son "una gran oportunidad para el sector, ya que de los 70.000 millones que se contemplan, unos 13.200 millones estarán destinados a la automoción, teniendo a la industria en el centro de los objetivos, ya que sin coche no hay proyecto". No obstante, considera que Europa debe hacer una “gran reflexión” y le ha pedido que refuerce la "soberanía industrial" para poner fin a la escasez de semiconductores, que está obligando a muchas empresas automovilísticas a parar porque son necesarios para los vehículos.

Transversalidad y colaboración, claves para avanzar

Para hacer avanzar la industria durante los próximos años, resulta imprescindible redoblar esfuerzos en materia de transversalidad y la colaboración de todas las partes implicadas. La uniformidad en la legislación y la puesta en marcha de iniciativas disruptivas de aplicación a toda la cadena de valor supondrán un verdadero cambio de paradigma en cuanto a la movilidad en España. Según el presidente de Grant Thornton, Ramón Galcerán, "la confluencia y sinergias que se están desarrollando en la movilidad sostenible en los últimos años es un ecosistema en continuo desarrollo y en búsqueda constante de la innovación. Este sector va a vertebrar en gran medida la modernización de una parte importante de nuestro tejido productivo, que se ha venido desarrollando y ha conseguido despuntar a base de sinergias colaborativas".

En los últimos años, en la industria de la automoción y la movilidad han accedido nuevos actores multidisciplinares, de diversas naturalezas, pero con papeles esenciales para la transformación, que requiere una armonización colectiva y permanente. El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, asegura que "nuestro compromiso es mantener alianzas con otros sectores como, por ejemplo, el energético o con las startups. La industria del automóvil no debe perder ese papel importante para que se vayan asociando los distintos actores de la movilidad".

Para ello, propone “promover el emprendimiento, la divulgación y distintos puntos de encuentro con todos los actores”. En esa misma línea, María Gastón, Consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, indica que “la colaboración debe quedar permanentemente en ese camino imparable de la movilidad, que va a traer muchos cambios. Esto nos permitirá consolidarnos como un hub de la movilidad”.

Esa colaboración que debe poner en el centro retos como la recuperación de la economía y la descarbonización, deben incorporarse en una hoja de ruta pública, según los expertos. El Director General de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, plantea "cumplir una estricta y ambiciosa agenda pública. Un plan que cuente con todos los actores sectoriales, capaz de adaptarse a las nuevas necesidades y disrupciones".

La recuperación del sector de la automoción tras la crisis del COVID-19

Los directivos de la automoción han lamentado que su sector haya sido uno de los más golpeados por la crisis de la COVID-19. En el camino a la recuperación, los líderes empresariales, consideran que el Gobierno debe destinar un compromiso firme para reimpulsar un sector que representa un 10% del PIB nacional y el 9% de empleo del país.

La Socia de Automoción y Movilidad de Grant Thornton, Mar García Ramos, ha explicado que "en esta fase de profunda excepcionalidad, todas las compañías del ecosistema de la movilidad española deben apostar por un sólido reimpulso. Una recuperación que les ayude no sólo a superar el bache, sino a salir reforzadas, ser más ágiles y estar mejor preparadas de cara al futuro. Se precisa de una transición ordenada y una diversificación de servicios. Será posible si hay un ecosistema de colaboración".

Los expertos coinciden en que la industria tiene un peso relevante en los planes de recuperación del COVID-19 y consideran que los fondos europeos Next Generation son una buena oportunidad para reimpulsar la hoja de ruta hacia la movilidad sostenible. El presidente de ANFAC, José Vicente de los Mozos, señala que "los fondos son una buena iniciativa que deben suponer una posibilidad para ganar competitividad. Necesitamos un proyecto de país donde todos trabajemos conjuntamente. Si trabajamos por separado la recuperación será más lenta. Necesitamos acelerar la velocidad de ejecución".

Los retos tecnológicos

El 5G, el Big Data o el desarrollo de la tecnología V2X serán esenciales para una conectividad, eficacia y sostenibilidad. El informe señala que sólo el 19% de las compañías logísticas en Europa utiliza herramientas para el análisis de datos, con las que, según la Comisión Europea, se lograría mejorar el 10% en la eficacia de la movilidad.

Además de la electrificación, la tecnología es el mejor aliado del sector para impulsar la seguridad y la conectividad. Polo Satrustegui, director general de Hyundai Motor España explica que en su compañía están desarrollando vehículos conectados que les permiten "conocer mejor la movilidad, a los conductores, al tener un seguimiento de trayectos, velocidades y otros datos de interés". Por su parte, Ramón Nadal, Director de Segures Generales de Caser, señala que la tecnología es relevante para la seguridad ya que permite "recabar datos de calidad de los clientes, de una manera más personalizada y ordenada. Además, estamos trabajando para identificar y prevenir los riesgos de ciberseguridad".

El II Observatorio de la Movilidad Sostenible analiza la evolución de la movilidad urbana, marcado por la ‘hiperproximidad’ y la reconfiguración de la conducción, con la incorporación de servicios disruptivos. Juan de Antonio, fundador y CEO de Cabify ha explicado que "las ciudades se van transformando a medida que avanza la tecnología. Hoy, las ciudades deben dedicar más espacio para las personas y menos para coches que, en su mayoría, están aparcados. El ciudadano hará un uso más eficiente de la movilidad teniendo el vehículo como servicio. La tecnología está teniendo ese efecto".

El futuro del coche eléctrico

Los expertos han señalado que el camino del coche eléctrico en España cuenta ahora mismo con un buen punto de partida para su desarrollo, pero que faltan todavía afrontar retos que permitan vertebrar la cadena de valor, principalmente en lo relacionado con la producción de baterías eléctricas o la confianza del consumidor.

Los representantes del sector consideran que para conseguir la electrificación del vehículo es necesario explicar a los ciudadanos la magnitud y los beneficios de esta transformación. José Antonio León Capitán, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia, señala que “al cliente hay que explicarle como se usa el coche eléctrico, qué ventajas presenta, cuánto se ahorra o qué beneficios implican para el medioambiente”. Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de Nissan, Juan Luis Plá, asegura que a consecuencia de esta necesidad de informar a la gente “van a cambiar las herramientas de información entre compañía y cliente”.

La fabricación de baterías eléctricas es otro de los interrogantes que plantea el futuro del coche eléctrico en España. El presidente de ANFAC, José Vicente de los Mozos, propone “trabajar la cadena de valor para la electrificación. No tenemos que caer en el error de que todos quieren implantar una fábrica de baterías. No podemos tener diez fábricas de baterías con distintos filamentos. Sin competitividad no hay futuro. Por eso es tan importante la colaboración público-privada”.

La mayoría de los consumidores valora adquirir un vehículo eléctrico para 2024, según el Observatorio, pero creen que no será hasta 2030 cuando la mayoría de los coches nuevos comprados sean eléctricos. En este sentido, diferentes directivos han pedido al Gobierno un cambio de fiscalidad del vehículo para incentivar la descarbonización del parque actual y han lamentado los “complicadísimos” planes que existen en la actualidad para ayudar al impulso del coche eléctrico, como el Plan Moves, que dificultan el acceso a las subvenciones.