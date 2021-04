Martínez (APV) sobre la ampliación: "Queremos el bienestar social. Nuestra obligación es cumplir la ley"

"No queremos maximizar el beneficio, como puede ser un inversor privado, sino el bienestar social. Es nuestra obligación cumplir con el marco legal. Es obligatorio para nosotros. El marco legal vigente, no con el que nos gustaría que estuviera", ha expuesto durante la rueda de prensa posterior al consejo de administración de la APV.

Martínez ha explicado que el punto que "más tiempo ha llevado" ha sido el de "los proyectos estratégicos" y ha enmarcado ahí el de la ampliación norte, tras lo que ha repasado, "de manera pormenorizada y secuenciada", los asuntos e informaciones relacionadas con ella en el último.

Así, ha aludido a informes y escritos del Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, Conselleria de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Secretaria de Estado de Medio Ambiente, Universitat Politècnica de València (UPV) y al acuerdo alcanzado este jueves en el pleno del Ayuntamiento de la ciudad para reclamar un puerto "más sostenible, competitivo e integrado" que siga siendo "valor positivo" y "motor de empleo fundamental" y que trabaje en su "descarbonización".

El consistorio, en una moción impulsada y respaldada por el gobierno local que integran Compromís y PSPV y con la abstención de PP y Cs, pide también que se garantice "el cumplimiento de toda la normativa ambiental respecto a desarrollo del puerto", "potenciar" el transporte ferroviario y que la APV "valore la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental, como sugiere el Ministerio de Transición Ecológica".

"Creo que nos tenemos que alegrar", ha señalado Aurelio Martínez respecto al acuerdo municipal. "Enhorabuena por el acuerdo que se aprobó en el pleno. Lo que esté en nuestras manos, estén seguros de que lo haremos", ha añadido, al tiempo que ha opinado que este "viene a decir muchas cosas" y ha repasado su contenido.

En este sentido, ha destacado que el recinto portuario está "persiguiendo el objetivo de reducir emisiones de CO2 en un 98%" y ha expuesto que "la ampliación norte las va a disminuir a pesar del incremento de tráfico, además de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental.

"Faltaría más", ha asegurado sobre esta última cuestión y a las medidas que el Ayuntamiento solicita como "previstas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007 para compensar la actual basculación de las playas del norte" y "la regresión de las del sur". Ha comentado que "la primera visita" que hizo tras tomar posesión de su cargo fue a Costas para abordar "mejoras" en ese sentido y ha precisado que aunque se cuente con dinero para ellas, "si no hay un plan de Costas, difícilmente" se puede "intervenir". "La calve es el plan", ha dicho.

Martínez ha destacado, sobre informes académicos que tiene la APV, que las playas están "degradadas por muchas cosas", no solo por la acción portuaria y ha citado el calentamiento global y la acción humana -viviendas cerca de la costa, supresión de dunas, intervenciones en el río -. Ha agregado que "el 52% restante" de causas se vincula al "crecimiento del puerto, no a la ampliación, desde que se creó" y ha mostrado la disposición de aportar 15 millones para "recuperar todo lo que puede haber causado" el puerto "a las costas".

"EL PUERTO NO ES EL PROBLEMA"

"El puerto no es el problema. Es la solución porque pone la financiación", ha apuntado. En cuanto a la petición de "potenciar" el transporte ferroviario, el responsable de la APV ha aseverado se está en ello. "Claro que estamos apostando por el ferrocarril", ha manifestado. No obstante, ha matizado que al poner como "ejemplo" puertos como el del Hamburgo, hay que tener en cuenta que "no se pueden comparar las estructuras industriales alemanas y españolas".

Asimismo, sobre el crecimiento de la terminal norte, Aurelio Martínez ha declarado que "estará en función de lo que crezca nuestra economía" y la demanda que tenga. Al respecto, ha dado una previsión "conservadora pero realista" y ha señalado que podría haber "118 camiones al día más sobre el tráfico actual, no 5.000".

Preguntado por la judicialización del proyecto de ampliación a partir de demandas de algunos colectivos, el presidente de la APV ha abogado por "hacer bien las cosas, perfectamente alineados". "Hay que hacerlo, no porque el proyecto vaya a ser judicializado sino porque es necesario que sea así y también para no dejar resquicio".

Igualmente, ha considerado que "lo más razonable" es "realizar el proyecto" definitivo para remitirlo a Puertos del Estado y ha estimado que podría estar "para julio" e "iniciar cuanto antes el proceso licitador".

"VIGENTE"

Por otro lado, sobre la vigencia de la DIA, Martínez ha aludido al escrito recibido desde Puertos del Estado y ha explicado que en la parte "jurídica establece que la ampliación cuenta con DIA favorable", que esta está "vigente" y no hay "caducidad en materia medioambiental". En el apartado técnico, ha detallado que se concluye que las modificaciones planteadas -ha señalado que se habla de "apreciables, no sustantivas"- atienden a la ley medioambiental.

El presidente ha precisado que se pide que el dragado no sea vertido al litoral y que el material sobrante de demoliciones se use para relleno de estructuras del puerto. "Obviamente, se va a cumplir de manera meticulosa", ha dicho, a la vez que ha asegurado que las "recomendaciones" indicaciones se incluirán en el proyecto y que todos los informes de los que habla están en la web de la APV. También ha garantizado el cumplimiento de la DIA.