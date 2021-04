L'Any Berlanga es prolongarà fins a juny de 2022 per a crear "una palanca del renaixement cultural"

La Comissió Commemorativa de l'Any García-Berlanga s'ha constituït aquest divendres amb l'objectiu que l'homenatge al cineasta valencià servisca de "palanca del renàixer cultural" després de la pandèmia, per la qual cosa a més els actes es prorrogaran fins a juny de 2022, coincidint amb l'aniversari del naixement del director i la celebració dels Premis Goya a València. A més, es projectaran les seues pel·lícules en diferents ciutats del món gràcies a un acord amb l'Institut Cervantes.

Així ho han anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, en l'acte de constitució de la comissió, que ha comptat també amb la participació del conseller de Cultura, Vicent Marzà, i la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez. Marzà i Uribes han sigut nomenats vicepresidents de la comissió.

Durant la seua intervenció, Puig ha recordat que "molts dels efectes de la pandèmia han sigut també aquesta situació d’impàs i dificultat per al món de la cultura", ja que durant la crisi sanitària "tots els condicionants han actuat molt negativament” respecta a aquest àmbit.

En aquest context, l'Any Berlanga "és una palanca per al renaixement cultural", ha assenyalat el president, que a més ha ressaltat la "mirada oberta" de Berlanga", "a vegades contradictòria" i "molt diferent segons la visió de cadascun", però "sempre amb eixa tolerància que ha significat un actiu fonamental de la seua obra".

Per tot això, Puig ha anunciat que la commemoració "anirà més enllà de 2021" i es prolongarà fins a juny de 2022, mes del naixement del cineasta, de manera que coincidisca a més amb els Premis Goya que se celebraran a València. Tot això, ha explicat, serà "una fita fonamental per a d'alguna manera potenciar tot l'audiovisual de la Comunitat Valenciana".

El cap del Consell ha reconegut que "és veritat que moltes generacions ja desconeixen el que ha significat Berlanga", per la qual cosa considera que a més la commemoració pot "intentar servir de pont intergeneracional".

Preguntat pel pressupost per a la commemoració, ha assenyalat que cada institució aportarà en funció de les iniciatives i propostes que es vagen plantejant i ha expressat el "compromís" de la Generalitat a secundar "tot el que siga finançable" per part de l'administració autonòmica.

Pla Berlanga fins a 2023

Per part seua, el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, ha indicat que el Pla Berlanga impulsat pel Ministeri allargarà l'efemèride del centenari del naixement de Luis García-Berlanga als anys 2021, 2022 i 2023, per a celebrar altres aniversaris de grans cineastes i artistes de la seua generació, com Juan Antonio Bardem, Lola Gaos, Luis Ciges, José Luis López Vázquez, José Luis Ozores o Lola Flores.

El ministre ha incidit en la "projecció internacional" del cineasta, "profeta en la seua terra" i alhora valencià i espanyol "universal", que portarà a la comissió, segons ha anunciat, a projectar les seues obres en diferents ciutats europees en col·laboració amb l'Institut Cervantes. En la mateixa línia, també ha anunciat que portaran la mirada de Berlanga a la Fira del Llibre de Frankfurt 2022, en la qual Espanya serà convidada d'honor.

Uribes ha destacat que la societat viu un "moment esperançador vinculat al procés de vacunació" després d'una "crisi tan dura que ha colpejat especialment a la cultura i l'esport". En eixe sentit, ha ressaltat que l'obra de Berlanga és "oportuna pel que significa", amb "una visió del món oberta" però "crítica" des de l'humor que "reflecteix moltes vegades els símptomes de les societats quan no funcionen bé" i "reflecteix una realitat que pretén ser canviada", també amb la seua "idea final de fraternitat".

Finalment, Puig i Uribes han donat a conéixer que el cartell de l'any commemoratiu ha sigut realitzat per les dissenyadores valencianes Marisa Gallén i Carmina Ibáñez.

En la constitució de la comissió també han participat el fill del cineasta, José Luis García-Berlanga; el president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, Mariano Barroso; el president de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, Pep Llopis; i el president de la Diputació Provincial de València, Toni Gaspar, entre altres.

Durant la sessió constitutiva de la comissió, també han sigut designades les persones integrants del comité executiu, que estarà format per la directora general de Promoció Institucional i secretària de la comissió, Fernanda Escribano; la comissionada de l'Any García-Berlanga, Rosana Pastor; el director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos; el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rubén Alfaro; i el director general de la Societat Anònima de Mitjans de comunicació, Alfred Costa.