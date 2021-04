Susanna Griso le reprocha a Ayuso los graves comentarios que hace sobre Pablo Iglesias: "No siga usted"

A tan solo cuatro días de las elecciones en la Comunidad de Madrid, la campaña está más polarizada y tensa que nunca. Isabel Díaz Ayuso ha acudido este viernes al programa Espejo Público para ser entrevistada y ha dirigido un ataque contundente hacia el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

"Yo creo que Pablo Iglesias es el mal y lo he dicho siempre. No me parece una buena persona, me parece alguien que ha vivido siempre de lo público pero para perpetuarse, que nació con unos discursos radicales, que bebió del chavismo, que nació de las televisiones en Venezuela, como hemos visto todos, que su partido desde lo ético, desde lo político y desde lo económico se nutrió de las peores dictaduras, de las pocas que quedan en el mundo", declaró la actual presidenta de la comunidad.

"Es una persona que alienta las algaradas callejeras, romper escaparates a los comerciantes, que hablaba de los escraches, de las guillotinas, que habla además siempre con esa rabia contenida, que siempre está mintiendo, que dice representar a un pueblo que cada vez es más lejano a él, que vive con una opulencia tremenda, que ha triplicado su patrimonio en muy poco tiempo. Es una persona falsa, que hablaba de su querido Vallecas que luego abandonó…", continuó.

Susanna Griso decidió reprocharle las palabras que le había dirigido al candidato. "No siga usted, porque en fin…", frenaba la presentadora.

Ayuso se defendía asegurando que era su opinión sobre Pablo Iglesias. "A mí me parece que eso es él", pero la periodista quiso incidir en que no consideraba que fuera el tono adecuado para dirigirse hacia él. "Ya, pero decir que es el mal es tanto como decir que es el demonio. Seguro que hay otra manera de expresarlo", concluyó.