Un home amenaça el seu veí amb un bat, nu i davant de les seues filles, i agredeix un policia a Sagunt

El dimarts, sobre les dos i mitja de la vesprada, l'home va començar a causar problemes en l'interior d'un supermercat de Sagunt, cridant i escopint a clients i treballadors. Després de donar l'avís una caixera, li va donar una espenta i li va arrabassar el mòbil per a després fugir en un vehicle.

Una vegada identificat, el lladre va ser localitzat un dia després i arrestat mentre estava interposant una denúncia en la caserna de la Guàrdia Civil, informa Prefectura de Policia en un comunicat.

Després de les perquisicions, els agents van tindre coneixement que el sospitós es va presentar la vesprada anterior totalment nu en la tanca del seu veí, fent gestos obscens en presència de les seues dos filles menors. També li va amenaçar de mort i va arribar a esgrimir un bat de beisbol.

Mentre provocava al veí i a les seues filles, un altre veí que és policia i estava fóra de servici va intentar mediar, encara que l'home li va replicar: "M'és igual que sigues policia, et vaig a matar, vaig a pegar foc a la teua casa". Després es va marxar per a tornar i agredir-li amb un pal, per la qual cosa l'agent va patir lesions en els braços.

El detingut, amb antecedents, es va autolesionar en dependències policials, per la qual cosa va haver de ser traslladat a un centre de salut on va ser assistit. Finalment va passar a disposició judicial.