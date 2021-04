Turisme.- La Generalitat, altres CCAA i el sector treballaran junts per a reclamar al Govern que reactive l'Imserso

Segons Colomer, l'objectiu és "impulsar una estratègia per a seguir insistint al Govern, tant a través de contactes institucionals i del sector, com a través d'iniciatives parlamentàries, en la necessitat que reprenga i acorde les condicions de l'Imserso".

Colomer ha realitzat aquestes declaracions després d'una trobada de treball que ha convocat el seu departament en el qual han participat representants de les tres comunitats autònomes amb més pes en el programa: Andalusia, Catalunya i la Comunitat Valenciana.

El secretari autonòmic de Turisme ha exigit "una solució de continuïtat immediata per al programa" i "mantindre la interlocució i sostindre la reivindicació del sector, per a refer les condicions actuals de l'Imserso" que, al seu paréixer, "estan desfasades en aquests moments i no donen resposta a les necessitats del sector", segons ha indicat la Generalitat en un comunicat

Per a Francesc Colomer, "és important traçar un full de ruta conjunt i establir un diàleg amb l'Estat per a no demorar açò més en el temps" i així "sumar forces i voluntats perquè açò siga possible".

En la trobada 'online' d'aquest divendres han estat presents el director general de Turisme, Herick Campos; el secretari general de Turisme d'Andalusia, Manuel Muñoz, l'assessor del vicepresident andalús Antonio Galisteo; el secretari de la Federació Andalusa d'Hotels, Rafael Barba; el director general de Turisme de Catalunya, Octavi Bono; el president de la Comissió Imserso Cehat, Eduard Farriol i la secretària general d'Hosbec, Nuria Montes.

L'objectiu d'aquesta trobada ha sigut posar en comú la situació en la qual es troben les diferents comunitats autònomes davant la incertesa sobre la reactivació del programa Imserso la pròxima tardor.

Per al secretari autonòmic, "l'Imserso és un programa fonamental per a la recuperació del sector, però no en eixes condicions" i ha posat l'accent que "és important traslladar al Govern aquesta idea i les peticions del sector i de les comunitats autònomes". El titular de Turisme ha qualificat el programa com a "beneficiós i necessari per a recuperar la demanda i el dinamisme del sector".

CONDICIONS RENOVADES ADAPTADES A les CIRCUMSTÀNCIES

Les persones assistents a aquesta trobada han remarcat la necessitat d'aclarir i engegar al més prompte possible aquest programa, per a revitalitzar-ho i adaptar-ho a aquests temps i necessitats. Així mateix, han insistit en la necessitat d'engegar unes condicions renovades adaptades a les actuals circumstàncies.

Així mateix, han volgut destacar el treball que han anat realitzant des del sector turístic en els últims mesos per a incidir en aquestes necessitats.

Segons Colomer, "en el mes de juny és bastant probable que els majors de 60 estiguen vacunats i en condicions de reprendre els viatges" i, al seu juí, "es podria haver reprès i avançat aquest programa, donades les circumstàncies i la crisi viscuda pel sector en els últims mesos".

Cal recordar que la secretaria autonòmica de Turisme ha emès en els últims mesos diverses cartes a l'actual director de l'Imserso per a insistir en aquest tema, així com en la necessitat d'engegar un grup de treball amb el sector per a actualitzar i reformular el programa.