Coronavirus.- L'Ajuntament de València no registra contagiats per primera vegada des de l'inici de la pandèmia

Aquesta fita, per a la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, demostra l'èxit de les mesures, l'efecte de les vacunacions i la responsabilitat individual i col·lectiva. La intenció és afrontar les pròximes setmanes prenent decisions amb prudència per a garantir la salut dels funcionaris i l'atenció de la ciutadania".

Durant enguany s'han adoptat mesures com el reforç de la neteja, la informació constant sobre les normes i l'ús d'equips de protecció individual amb repartiment de mascaretes o gel hidroalcohòlic, a més d'una campanya de salut psicològica, treballs de desinfecció en espais municipals o un control exhaustiu en normes com els controls d'aforament.

Paral·lelament s'han realitzat proves diagnòstiques a tots els funcionaris amb símptomes que treballen no presencialment i s'han implantat models de treball no presencial per a mantindre l'activitat com a mesura prioritària en lloc del cessament temporal o la reducció de jornada, detalla el consistori.

Dilluns que ve, 3 de maig, l'Ajuntament presentarà els sindicats presents en la taula general de negociació un nou protocol de reincorporació del personal municipal al treball presencial després del balanç d'abril.

Aquesta reorganització farà que continuen sense incorporar-se presencialment diversos perfils, com els que poden teletreballar i els que estan en alguna de les següents situacions: símptomes que puguen fer sospitar que es tracta de COVID, aïllament domiciliari per un diagnòstic o quarantena per contacte estret; amb fills de 14 anys o menys afectats per tancament total o parcial del centre educatiu en la mateixa franja horària; fills de 14 anys o menys, o majors dependents, que puguen estar obligats a romandre en el domicili fins a la realització d'una PCR o a l'espera del seu resultat.

També les dones embarassades a partir del cinqué mes de gestació, els que tinguen majors dependents al seu càrrec i que estiguen afectats pel tancament total o parcial de centres de majors, que convisquen en el domicili, quan no hi haja un altre cuidador o els qui tinguen fills de 12, 13 o 14 anys que es troben afectats per torns d'alternança combinant la modalitat educativa presencial i en línia. En aquest cas podran teletreballar els dies en què la modalitat siga en línia sempre que estiguen obligats a acudir presencialment al treball i en la mateixa franja horària.

I continuaran totes les mesures de protecció individual i l'atenció presencial a través de cita prèvia. La intenció és que el protocol s'aplique a partir del 17 de maig després de la seua negociació i la previsible fi de l'estat d'alarma.