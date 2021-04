El depòsit provisional que permetrà activar la línia 10 del metro pren forma

La Generalitat està executant la construcció del depòsit provisional de les unitats tramviàries que circularan per la futura línia 10 (Alacant-Natzaret) de Metrovalencia.

Aquestes instal·lacions estan situades en una parcel·la municipal al costat del Camí Canal en el barri de Natzaret. Es tracta d'un taller provisional que comptarà amb l'equipament mínim necessari per al manteniment ordinari d'aquests vehicles. L'edifici compta amb estructura de formigó prefabricat amb tancaments i coberta per a la ubicació de vies i fossats.

El depòsit comptarà amb dues vies amb l'objectiu d'emprar una per a manteniment i l'altra com a estacionament. En la primera via s'ha projectat un fossat corregut a tot el llarg de la longitud d'un vehicle per al manteniment ordinari, mentre en una posició posterior es preveu situar xicotets fossats per a la substitució de bogies. A més el depòsit provisional compta amb un xicotet magatzem, vestuaris, sales d'instal·lacions i garita de control.

La directora gerent d'FGV, Anaïs Menguzzato, ha visitat les obres. GVA

Segons ha explicat la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Anaïs Menguzzato, que s'ha desplaçat a la zona de treball per a conéixer l'evolució de les obres, "les instal·lacions són de caràcter provisional, tal com s'ha acordat amb l'Ajuntament de València".

Sobre l'evolució del conjunt de les obres de la línia 10, Menguzzato ha destacat que "els treballs continuen avançant a bon ritme, amb la finalitat que la Línia 10 puga estar operativa en el primer trimestre de 2022".

La construcció d'aquestes instal·lacions forma part del projecte de condicionament de la superestructura de via, arquitectura i equipament de la línia 10 de Metrovalencia (Alacant-Natzaret), corresponents al tram en superfície, des de l'eixida del túnel en la rampa d'Amado Granell fins al barri de Natzaret. El pressupost destinat a l'execució del conjunt d'aquests treballs és de 6.205.350 euros, IVA inclòs.

Les actuacions previstes contemplen els treballs d'arquitectura en les parades de superfície, el condicionament i equipament de les marquesines, així com les instal·lacions elèctriques i il·luminat ,comunicacions, peatge i informació al viatger i la urbanització de les àrees afectades per l'obra.

A més, està projectada també la instal·lació d'una tercera via al costat de la parada Ciutat de les Arts i les Ciències, així com en el ramal d'accés al depòsit provisional.

5,3 quilòmetres i huit estacions i parades

La línia 10, una vegada completada, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret, ampliant de manera molt considerable l'oferta de transport de la xarxa de Metrovalencia. Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i huit estacions i parades (tres subterrànies i cinc en superfície).

En l'actualitat s'estan executant les obres previstes al llarg del tram subterrani, amb un pressupost superior als 25 milions d'euros. Els treballs comprenen la instal·lació de la totalitat de la doble via i aparells; drenatges i canalitzacions laterals per a instal·lacions; i els treballs d'arquitectura de les tres estacions que inclouen acabats, paviments, revestiments verticals i mobiliari.

La resta de contractacions, com l'electrificació, instal·lació de subestacions i escomeses del traçat entre l'estació d'Alacant i Natzaret, així com la senyalització, comunicació i seguretat estan també en execució, igual que els treballs del tram en superfície.

El projecte de construcció del conjunt d'aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.