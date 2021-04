El Museo Guggenheim Bilbao incorpora a su colección una obra de realidad aumentada de Jenny Holzer

20M EP

NOTICIA

El Museo Guggenheim Bilbao ha presentado este viernes 'Like beauty in flames', una nueva obra de la artista estadounidense Jenny Holzer que traslada "su característico arte basado en el lenguaje al medio de la realidad aumentada". Esta creación, concebida en exclusiva para la colección del Museo bilbaíno, es accesible a través de una aplicación para móviles diseñada 'ex profeso', según han explicado sus responsables.