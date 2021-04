El concurs d'idees per al Parc de Desembocadura resoldrà el tram de la Ciutat de les Ciències al Port

El futur Parc de Desembocadura de València que l'Ajuntament projecta al costat del barri de Natzaret resoldrà l'enjardinament definitiu del tram final del Jardí del Túria. El concurs internacional d'idees per al seu disseny, les bases del qual ha aprovat aquest divendres la Junta de Govern Local per 60.000 euros, inclourà tot el tram del vell llit que va des de la Ciutat de les Arts i les Ciències fins a l'antiga desembocadura, al costat dels barris de Moreres i Natzaret, de manera que servirà per a donar continuïtat en el seu tram final al gran jardí que discorre per l'antic llit del riu i que està encara pendent d'urbanització.

En concret, l'àmbit del concurs abasta una superfície total de 253.441 metres quadrats (l'equivalent a 31 camps de futbol). El projecte en el seu conjunt abasta des del pont de l'Assut de l'Or fins al límit amb el recinte del Port de València i té un cost estimat de 36 milions d'euros, dels quals el Port de València aportarà 9 milions d'euros per a la primera fase, que és la corresponent al tram des de Natzaret fins al pont de Drassanes.

Segons ha afirmat en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, aquest projecte "és, sens dubte, un dels més importants quant a infraestructura verda de la ciutat de València, perquè no sols resol un deute històric amb el barri de Natzaret en el sentit que puga tindre un gran parc com poden tindre les persones de Campanar amb el de Capçalera, sinó perquè a més se li ha volgut donar una idea de conjunt" inserit al Jardí del Túria i que inclou els sectors de desenvolupament urbanístic denominats França, Ciutat de les Arts i les Ciències, Moreres-II, Cocoteros i Grau.

"En lloc de quedar-nos només amb el Parc de Desembocadura per a Natzaret, es vol fer que aquest concurs repense quina és la solució per als últims trams del Jardí del Túria que encara queden per fer a partir de la Ciutat de les Arts i les Ciències i que enllace amb el Parc de Desembocadura, que quedarà en l'altre extrem", ha explicat.

Condicionament provisional

Campillo ha recordat que l'Organisme Autònom Municipal (OAM) de Parcs i Jardins està a punt de traure a licitació el contracte de les obres de condicionament del parc provisional, l'anomenat 'Espai Natzaret', amb un pressupost d'uns 120.000 euros. Així, els veïns tindran "l'oportunitat de gaudir d'una zona verda" de 60.000 m², on estava l'antiga fàbrica de Moyresa, mentre es desenvolupa el Parc de Desembocadura.

El projecte integral del Parc de Desembocadura requereix de la col·laboració de diversos serveis municipals: l'àrea d'Urbanisme, a través del servei de Projectes Urbans, gestionarà el contracte del parc; el Cicle Integral de l'aigua integrarà la làmina d'aigua que queda al final de l'antic llit del Túria; l’OAM de Parcs i Jardins gestionarà el manteniment de l'espai verd, i Alcaldia.

L'acord adoptat aquest divendres en la Junta de Govern Local es comunicarà, a més dels serveis implicats, a la Federació d'Associacions Veïnals, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, el Col·legi Territorial d'Arquitectes de València i el Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.

Gómez: "Algunes cicatrius ja s'estan tancant"

La vicealcaldessa, Sandra Gómez, també s'ha referit al Parc de Desembocadura, que respon "al compromís que tenia aquest equip de Govern de saldar el deute que teníem amb els Poblats Marítims, de nord a Sud: des de la Malva-rosa a Natzaret, passant pel Cabanyal-Canyamelar. Hui, set anys després, n'hi ha prou amb fer una passejada per algunes zones o tirar el compte de tots els projectes que tenim aprovats i en marxa per a comprovar que estem complint la paraula donada. I que, encara que no ha sigut tot el ràpid que hauríem volgut, algunes cicatrius ja s'estan tancant", ha afirmat.

Gómez ha subratllat la importància del projecte, que ha definit com "de gran magnitud i complexitat", i que es pretén deixar resolt en aquest mandat perquè puga ser desenvolupat al llarg del següent.