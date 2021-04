L'oposició interrogarà a Puig pel seu balanç de legislatura, els debats polítics i la fi de l'estat d'alarma

La sessió de control se celebrarà el dimecres, un dia abans de l'habitual, i donarà començament al ple de Les Corts. L'última va tindre lloc el passat 22 d'abril, ja que aquesta setmana no va haver-hi per la seua assistència a un acte del rei Felip VI.

Entre els grups del Botànic, el síndic de Compromís, Fran Ferri, també qüestionarà al també líder del PSPV per com valora els dos anys de legislatura i aquest model de govern "com a instrument de treball en equip per a millorar la vida dels valencians".

D'Unides Podem, Pilar Lima preguntarà a Puig per qual és el full de ruta del Consell per a "posar fre" als comportaments antidemocràtics, xenòfobs i masclistes a la Comunitat Valenciana.

I des de l'oposició, la portaveu del PP, Isabel Bonig, limitarà la seua pregunta a "quin balanç fa de la primera meitat de la legislatura" quan es complixen dos anys de les eleccions autonòmiques que van motivar la reedició del pacte amb l'entrada d'UP en el govern.

Com a síndica de Cs, Ruth Merino s'interessarà per si Ximo Puig creu que els debats entre partits polítics en mitjans de comunicació "ajuden a enfortir la democràcia".

I per part de Vox, Ana Vega li preguntarà quals són les mesures que pensa adoptar una vegada decaiga l'estat d'alarma, previsiblement el 9 de maig, "per a evitar un col·lapse dels servicis públics com a conseqüència de tornar a la situació jurídica que existia el 13 de març de 2020".