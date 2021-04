Oltra demana estudiar "a fons" l'ampliació del port de València ja que "pot deixar un impacte molt negatiu"

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha demanat estudiar "a fons" l'ampliació nord del port de València i ha advertit que "pot deixar un impacte molt negatiu". No obstant açò, ha considerat que es pot "arribar a acords", però ha insistit que "un projecte de 2006 no es pot analitzar" amb la mirada d'aquell any, ja que en 15 anys "la situació ha canviat molt".