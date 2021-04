Avanzan a buen ritmo las obras del colector de aguas residuales de Cúllar Vega

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García, junto a la delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, María José Martín, han visitado las obras de ampliación del colector, uno de los proyectos que, según ha informado la Junta en una nota, contribuye a "dar solución al grave problema de vertidos de aguas residuales que durante décadas ha sufrido la provincia".

El colector de Cúllar Vega, cuyas obras fueron adjudicadas por un importe cercano a los cuatro millones de euros, se encuentran en un avanzado estado de ejecución. Consisten en la construcción de un colector principal que dé continuidad al colector de saneamiento, además de un edificio de entrada al sifón, otro invertido y la construcción final hasta la estación depuradora de Los Vados.

Según el delegado de la Junta, "lo importante y destacable de esta obra es que con la infraestructura que se construye, por fin, será posible el tratamiento, en la depuradora de Los Vados, de las aguas residuales que genera en los municipios de Cúllar Vega y Vegas del Genil; hablamos de dar solución a un problema histórico demandado durante muchos años por dos poblaciones que suman más de 12.000 habitantes".

García ha explicado que esta actuación forma parte de un proyecto más amplio para dar solución al problema de las aguas residuales en el área metropolitana, en donde se lleva a cabo la ampliación de la depuradora de Los Vados, que triplicará su capacidad de depuración, las obras de colectores de los vertidos de la Agrupación Norte en su segunda fase que comprende los municipios de Albolote, Maracena, Peligros, Pulianas y Jun y, por otra, las de la Agrupación Sur, en su primera fase con los municipios de La Zubia, Gójar, Los Ogijares y Armilla.

"Todas estas obras en marcha suponen una inversión cercana a los 60 millones de euros lo que permitirán el tratamiento adecuado de sus aguas residuales a más de 116.792 habitantes", ha señalado el delegado, quien ha valorado de forma positiva el trabajo desarrollado por la Consejería de Agricultura para acelerar los proyectos de depuración de aguas residuales de 139 municipios de Granada, asegurando que durante el anterior Gobierno andaluz, y, "a pesar de haber recaudado 730 millones de euros con el canon de depuración, la ejecución de proyectos apenas fue del 20 por ciento".

Por su parte, la delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, María José Martín, ha destacado la sensibilidad del "Gobierno andaluz, sensible, como no podía ser de otra forma, ante el mayor problema ambiental en cuanto a tratamiento de aguas residuales no sólo de la provincia de Granada sino de Andalucía, por lo que actúa de forma contundente para solucionar de una vez por todas este grave problema".

Martín ha informado sobre las próximas licitaciones de obras de los colectores de Cájar y Monachil y la totalidad de los vertidos de Pulianas y Jun así como los de Güevejar, así como la redacción de los proyectos de depuración de los municipios restantes de esta aglomeración urbana de la Vega de Granada de vital importancia.

"Todas estas obras y aquellas que se van a licitar permitirán que todos los municipios cuenten con sus correspondientes autorizaciones de sus vertidos de aguas residuales por parte del Organismo de Cuenca y, por otra parte, reportar a la Unión Europea todas estas a actuaciones que suponen evitar las sanciones económicas por incumplimiento de la Directiva 71/271 CEE del Consejo de la Comisión Europea en donde se haya incursa esta aglomeración urbana", ha destacado Martín.

Por último, la delegada ha resaltado que las obras que se visitan "reflejan el espíritu de colaboración entre administraciones, pues en ellas están representados tanto el Ayuntamiento de Granada como los Consorcios Vega Sierra Elvira, así como el municipio de Vegas del Genil y el Consorcio Sierra Nevada Vega Sur, y el municipio de Cúllar Vega. Nuestro reconocimiento al trabajo realizado para poner a disposición de estas obras los terrenos necesarios para su ejecución".