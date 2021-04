El secretario de Estado de Política Territorial dice que dudar de la llegada de los fondos europeos "no ayuda a nadie"

Así se ha pronunciado este viernes, en Huesca, en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Gracia, y el alcalde de la capital oscense, Luis Felipe, encuentro en el que también han participado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno autonómico, Mayte Pérez, y la delegada del Gobierno de España en Aragón, Pilar Alegría.

Francos ha abundado al señalar que el dinero de los fondos europeos "se va a repartir en breve", con 600 millones de euros para que las comunidades autónomas modernicen y digitalicen la Administración y 400 para el mismo fin destinados a ayuntamientos y diputaciones provinciales, financiación que empezará a llegar directamente en 2021 a las capitales de provincia.

Sobre uno de los proyectos que ha conocido en Huesca para optar a estos fondos, destinado a rehabilitar el edificio del antiguo Seminario y darle usos vinculados a la universidad, el secretario de Estado ha dicho que es un "buen proyecto de futuro" que quiere "revitalizar la ciudad".

Víctor Francos ha explicado a colación que el objetivo de estos fondos es que se dediquen a proyectos "de transformación, de conocimiento y de larga mirada", evitando "hacer hoy una cosa que mañana ya no tenga vigencia", y "no hay nada de más larga mirada que la universidad, no hay nada más importante para el futuro de una ciudad que su formación y, en este caso, la formación universitaria".

VISITA A LA ZONA

El secretario de Estado ha visitado la zona del antiguo Seminario de Huesca, cuyo proyecto incluye también la recuperación del entorno, con la creación de nuevas zonas verdes y públicas, convirtiéndolo en un nuevo foco de atracción turística, además de destinar el edificio para servicios públicos, educativos y científicos.

Este proyecto está valorado en 14 millones de euros y en el también participan el Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca y la Universidad de Zaragoza. Es uno de los que ha presentado el Ayuntamiento oscense, que ha optado a ocho líneas de interés para recibir fondos europeos, con actuaciones que tienen un coste total estimado de 75 millones de euros.

Francos ha dado la enhorabuena a las institución implicadas. "No dudéis en que vamos a ayudar en todo lo que podamos para que para que llegue ese deseado dinero", ha asegurado, además de mostrar la disponibilidad del Gobierno de España para colaborar con la administración autonómica y local "en todo aquello en lo que podamos ser útiles" porque "estamos para intentar resolver problemas".

El secretario de Estado ha recordado también que ha visitado en los dos últimos días las tres capitales aragonesas, donde ha conocido proyectos para recibir estos fondos. Según ha dicho, "podéis estar orgullosos de vuestra tierra" porque "lo que he visto tanto en Teruel, como en Zaragoza, como en Huesca es dinamismo y ganas de sacar adelante el futuro para esta comunidad", para subrayar que el futuro "se construye con realidad, pero con optimismo".

Por su parte, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha hecho un alegato a la necesidad de "impulsar la coordinación y la colaboración entre administraciones" ante la situación de pandemia que se vive en la actualidad. "Solos no somos capaces de resolver todas las expectativas y los problemas que plantea el territorio", ha afirmado.

Tras agradecer al secretario de Estado su "cercanía y compromiso con los problemas del territorio", Mayte Pérez ha calificado la reunión mantenida en Huesca como "muy productiva" y ha indicado que el Ejecutivo autonómico está, por su parte, "canalizando propuestas y articulando mecanismos para que Aragón esté en la mejor situación de partida en el momento en que surjan las convocatorias".

Asimismo, ha querido trasladar "a la sociedad aragonesa que hay músculo público y privado en la comunidad" ante esta importante etapa. Sobre la intervención en el Seminario oscense, ha considerado que se trata de "un proyecto estratégico para la ciudad" y ha comunicado el "compromiso" del Ejecutivo autonómico con la iniciativa.

GESTIÓN DIRECTA

Asimismo, tanto el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, como el alcalde de Huesca, Luis Felipe, han expresado al secretario de Estado el interés de la administración local en participar directamente en la gestión de los fondos europeos para poder rentabilizar la inversión en aquellas cuestiones que de verdad interesan y conocen los ayuntamientos de primera mano, ha informado la institución provincial en una nota de prensa.

Miguel Gracia ha detallado que las entidades locales españolas han aportado más de 4.000 manifestaciones de interés al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "La administración local quiere que se le escuche en la toma de decisiones y ejecución de estos fondos", ha enfatizado.

Por su parte, el alcalde, Luis Felipe, ha destacado que los ayuntamientos han contribuido de una forma fundamental en la atención directa y gestión de los problemas de los municipios derivados de la pandemia del coronavirus y por eso "es necesario, fundamental y eficiente contar e implicarlos en la gestión de estos fondos".

Durante la reunión, también se han puesto de manifiesto las líneas fundamentales en las que están interesados los ayuntamientos para destinar la financiación de la UE, como son servicios básicos, desarrollo de energías renovables, rehabilitaciones que mejoren la eficiencia energética de las viviendas, conectividad y movilidad eficiente y sostenible.

En este punto, Miguel Gracia ha recalcado que los ayuntamientos, y sobre todo los más pequeños, requieren solucionar los problemas diarios a los que se enfrentan cuando tienen que dar respuesta a servicios o equipamientos que no son de competencia municipal, como colegios, centros de salud, patrimonio o cuarteles de la Guardia Civil, entre otros, pero que son de interés para el día a día de los ciudadanos.

En el encuentro han participado también la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca, Elisa Sancho, la Secretaria General de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, la concejala del Ayuntamiento de Huesca, Cristina de la Hera, el Director General de la Administración General del Estado en el Territorio, Agustín Torres Herrero, y la Subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar.