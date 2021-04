El pleno aprueba exigir al Consell retrasar el toque de queda y ampliar el aforo de los locales hosteleros

En concreto, se exige a la Generalitat retrasar el horario del toque de queda hasta las 22.30 horas, puesto que el nuevo horario de cierre de la hostelería está marcado para las 21.30. Igualmente, la propuesta de acuerdo reclama al Gobierno Central un Plan Estratégico Nacional para el sector hostelero.

Además, se contempla la necesidad de ampliar el aforo del interior de los locales al 50% junto con la apertura de las barras de los negocios hosteleros cumpliendo con la distancia mínima de un 1,5 metros entre clientes.

Asimismo, la vicealcaldesa y concejal de Turismo del consistorio, Mari Carmen Sánchez (Cs), ha pedido antes del debate de la medida retirar el punto quinto después de que el Consell haya permitido la apertura de buffets en hoteles. No obstante, pese a que la oposición ha pedido el voto de la misma y de sus puntos por separado, la edil ha rechazado esta opción.

Esto ha supuesto que la propuesta haya salido adelante únicamente con 14 votos -PP y Cs-, 13 en contra de PSPV, Compromís y Unides Podem junto con la abstención de Vox.

En su intervención, Sánchez ha señalado que no entienden que "teniendo los mejores índices de contagio de España, la única mejora que se haya visto haya sido escasa" y ha asegurado que la hostelería "está pagando los platos rotos de la pandemia".

"Se ha demostrado que los negocios son seguros y cumplen con la normativa de seguridad, y además, no hay ningún informe científico que señale a la hostelería como un foco de transmisión", ha precisado.

Asimismo, ha destacado que tras las medidas adoptadas por el Consell en enero, junto con el resto de "restricciones" y "limitaciones", este sector ha acumulado "más de 1.017 millones de euros de pérdidas". Por ello, ha lamentado que hasta la fecha "no hay un plan de ayudas económicas que pueda aliviar las deudas de los diferentes establecimientos".

"Después de un año de confinamiento, cierres y toque de queda, estos negocios llevan acumulados unas mermas de entre 80.000 y 300.000 euros de media", ha culminado Sánchez.

Desde la oposición, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha señalado que "no se tendrían que haber dado ayudas" si se hubiera dejado trabajar a un sector al que ha calificado como "seguro". Al mismo tiempo, ha pedido "quitar" el toque de queda porque con más "libertad horaria" habrá "menos aglomeraciones de gente".

También ha criticado que el equipo de gobierno haya estado "callado" cuando el 'president' Ximo Puig comunicó las restricciones y ha pedido que el Consell "quite la bota del cuello de los hosteleros" y les deje trabajar. Así, se ha abstenido debido a que no se ha votado la propuesta por puntos y ha recordado que "no existen informes técnicos que avalen el cierre de la hostelería ni sus restricciones".

Por su parte, la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, ha justificado su voto en contra al considerar que la iniciativa "está sujetada en alguna de sus afirmaciones en la exposición de motivos por falsedades o, como mínimo, datos erróneos", aunque ha precisado que su formación está "al lado de los trabajadores".

"En 2020 se perdieron 400.000 puestos de trabajo y, gracias a los ERTE, que ha supuesto la mayor movilización de mecanismos de protección jamás realizada en el Estado Español y se han salvado a 700.000 personas, la mayoría ligadas a pymes, de las listas del paro", ha considerado Romero.

Igualmente, ha sostenido que los valencianos han tenido "suerte" de que Isabel Bonig (PPCV) y Toni Cantó, "que tanta paz se lleve como nos deja", no hayan gobernado la Generalitat en los momentos "más duros".

"CONFRONTACIÓN"

El portavoz y concejal de Compromís en el Ayuntamiento, Natxo Bellido, ha acusado a Ciudadanos de tener una "doble moral" al pedir al Consell una serie de medidas cuando "ustedes no aportan soluciones a los comerciantes de la Explanada". Asimismo, ha acusado al equipo de gobierno de buscar la "confrontación" con el sector hostelero y de provocar que las ayudas "lleguen siempre las últimas" a los establecimientos de la ciudad.

"Solo el 40% del Plan Resistir se ha adjudicado por parte del Ayuntamiento, por lo que es absolutamente irresponsable e inoportuna presentar esta declaración institucional", ha agregado Bellido.

Igualmente, el portavoz de la coalición ha sostenido en la Comunitat, y en concreto en la provincia de Alicante, se cuenta con la mejor incidencia de Covid a nivel europeo y mundial porque "se están haciendo las cosas bien": "Esto no viene del cielo, se debe a que se están cumpliendo las restricciones, y ahora es un sinsentido hacer cambios para marear".

Por último, la edil del PSPV, Trini Amorós, ha señalado que "el sector turístico de nuestra ciudad no necesita que los partidos que gobiernan el Ayuntamiento pierdan el tiempo en declaraciones institucionales que no vinculan ni a este ni a ningún otro gobierno".

En la misma línea, ha sostenido que "lo que necesita el sector turístico de nuestra ciudad es que dejen de engañarlos, dejen de darles largas con las propuestas que aprueba este pleno y que desde ese momento ustedes son responsables de ejecutar".

"Lo que necesita el sector turístico es que gobierno y oposición trabajemos por y para ellos, así que deje de excluirnos y pongámonos a trabajar", ha recriminado Amorós a la concejal 'naranja'.

ALROA Y ARA

El pleno ha contado con las intervenciones de los representantes del sector hostelero, Cesar Anca, presidente de ARA (Asociación Restaurantes Alicante) y Javier Galdeano por ALROA (Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante), los cuales han mostrado el apoyo a estas reivindicaciones y han exigido "que las políticas restrictivas vayan acompañadas de acciones propositivas con compensaciones directas por el cierre obligado".

Asimismo, han solicitado la convocatoria de una mesa científica que analice el "impacto de la apertura de la hostelería sobre la propagación de la pandemia", ya que aseguran que "no existe ningún estudio que lo avale".