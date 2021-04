Les universitats valencianes iniciaran el pròxim curs en format híbrid i aniran augmentant la presencialitat

La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, i les rectores i rectors de les universitats públiques valencianes han abordat aquest divendres l'inici del pròxim curs, que es preveu que comence de forma híbrida -combinat d'aquesta manera recursos online amb l'assistència-, però que anirà estenent cap a una major presencialitat en el cas que les condicions sanitàries així ho permeten.

Carolina Pascual ha anunciat que "el primer quadrimestre començarà de forma híbrida com fins ara, en funció de les recomanacions sanitàries". No obstant açò, "els plans de contingència elaborats per les universitats permetran de forma relativament fàcil passar des del format híbrid cap a una major presencialitat", ha puntualitzat.

En aquest sentit, la titular de política universitària del Consell ha destacat "el gran treball que han realitzat les universitats, tant per a adaptar la docència al format 'online', com per a avaluar els diferents escenaris i reaccionar en funció de la situació amb la resposta més adequada per a l'alumnat".

A més, ha assenyalat que "seguirà havent-hi reunions de coordinació amb les universitats, amb la finalitat d'anar planificant les diferents situacions i seguir mantenint l'alta qualitat acadèmica del sistema valencià d'universitats".