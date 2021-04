La Xunta ve insuficiente la enmienda a la Ley Cambio Climático, pues el artículo de concesiones "no pinta nada"

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, considera que, con las enmiendas introducidas en el Senado a la Ley de Cambio Climático, "ahora queda un poco más claro lo que ellos pretenden decir de que no tiene un carácter de retroactividad" en las concesiones en el dominio público marítimo terrestre, pero avisa de que es insuficiente esa modificación, dado que este polémico artículo (20) "no pinta nada" en el texto.