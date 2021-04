El sector turístico apoya implantar "cuanto antes" PCR gratis para viajar y Certificado Covid sin cuarentenas

Estas son algunas de las posiciones fijadas por los eurodiputados de cara a la negociación que la Eurocámara iniciará ahora con los Veintisiete y la Comisión Europea con el objetivo de que el nuevo certificado esté a punto antes de que acabe junio, de modo que sirva de impulso al sector turístico en la temporada de verano.

Para secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, "todo lo que contribuya a normalizar la movilidad del turismo europeo es favorable" para el sector pero sobre todo ha hecho hincapié en que estas medidas se implanten "cuanto antes".

A su juicio, es "imprescindible" que las personas con 'Certificado Covid' estén exentas de restricciones de movilidad o "cuarentenas injustificadas". En cuanto a las PCR para turistas, cree que importante que sean "gratuitas, financiadas por la sanidad pública europea o, al menos, limitadas en el precio".

Una PCR para un turista cuesta entre 100 y 120 euros, lo que supone gran parte de su presupuesto en las estancias cortas, ha advertido la representante de Hosbec. "Abaratar su coste facilitará los movimientos d los turistas", ha defendido.

ACUERDO BILATERAL CON REINO UNIDO

Además, la secretaria general de la asociación empresarial y turística de la Comunitat Valenciana ha hecho hincapié en la necesidad de que la Unión Europea "negocie un acuerdo bilateral" con Reino Unido con las mismas condiciones que para el resto de europeos de la Unión.

El turismo británico es "tremendamente importantísimo" para España y para la región valenciana, ha advertido. En la provincia de Alicante representa el 40% de turismo y en la ciudad de València supone el 20% de las entradas por el aeropuerto.

"MÁS ACCIÓN"

Desde la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunitat Valenciana (Aptur CV), su presidente, Miguel Ángel Sotillos, se ha mostrado también "a favor" de las propuestas del Parlamento Europeo para que las PCR de los turistas sean gratuitas y que el 'Certificado Covid' exima de cuarentenas, siempre que se haga "en condiciones razonables de seguridad y de complicación administrativa" y con "homogeneidad".

Eso sí, Sotillos advierte que ya "van con retraso" y considera que este tema debería estar resuelto desde hace meses. "Menos estudios y más acción", ha reclamado el responsable de Aptur CV, quien ha señalado que las propuestas del Parlamento Europeo "están muy bien" pero para ayer, no para pasado mañana". "Si lo van a hacer que lo hagan ya y que no estén negociando y renegociando un mes y otro mes".

El representante de los apartamentos turísticos ha apuntado que se no se dan las condiciones de seguridad sanitaria necesarias para la movilidad no tiene problema en no abrir "pero que nos paguen los gastos", ha puntualizado.

En este punto, Sotillos ha lamentado que hasta la fecha no han recibido ayudas, que están "muy quemados", sin dinero y sin reservas a la vista y ha censurado la "poca empatía" por parte de los gobernantes hacia el sector.

COLOMER: "OJALÁ" SE IMPLANTE

Por su parte, el secretario autonómico de Turisme en la Comunitat Valenciana, Francesc Colomer, considera las propuestas del Parlamento Europeo "muy positiva".

Por una parte, eliminaría "elemento disuasorio" para el turismo como es coste de las PCR, cuyo precio puede llegar a ser "un veto al viaje en toda regla". Por otra, acabaría con las cuarentenas, otra "barrera disuasoria" a la hora de viajar, ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

Colomer espera que Europa "se moje" en este sentido y cruza los dedos para que "ojalá" estas medidas formen parte del escenario de este verano.