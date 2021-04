Coronavirus.- La Generalitat encarrega d'emergència 10.000 PCR per a escolars

En concret, s'ha encarregat a l'empresa Sistema Genómicos la realització de 10.000 PCR per a l'estudi de contactes dels casos de l'àmbit escolar per un import total de mig milió euros.

La crisi sanitària empara la declaració d'emergència per a aquesta contractació, amb l'objectiu de donar una resposta immediata a la presa de mostres dels estudiants, la seua posterior anàlisi mitjançant PCR i la comunicació de resultats en un termini de 24 hores sense sobrecarregar l'atenció primària.

D'altra banda, aquesta mateixa conjuntura justifica la contractació a Telefònica dels subministraments per a garantir l'adequada connectivitat dels centres hospitalaris, per 852.111 euros, amb l'objectiu d'abundar en el teletreball i preservar la seguretat informàtica.

Es tracta de proveir als sanitaris de ferramentes segures per a realitzar, si és el cas, videoconsultes que permeten valorar la necessitat que el pacient acudisca o no presencialment al centre de salut, així com para unes altres de seguiment.

En l'avaluació del suport sociofamiliar per a l'alta es recomana el seguiment a través de videoconsulta. També és necessari facilitar les consultes entre professionals davant la incorporació d'un gran nombre de rastrejadors per a fer seguiment remot i control dels brots i contagis.

Per a preservar la seguretat d'aquestes connexions, el Consell ha aprovat la contractació de 5.001 llicències per a protegir els equips informàtics i assegurar un correcte treball en remot. L'import d'aquest contracte ascendeix a 110.132 euros.