El PSOE acusa a PP y Cs de "ralentizar y convertir en ineficaz" la comisión sobre las ayudas a la minería

"Están convirtiendo en absolutamente ineficaz la comisión de investigación", ha denunciado Javier Campos tras la reunión celebrada esta mañana en la que PP y Cs se han presentado con la propuesta reclamar "sólo" cinco comparecientes.

En la lista aparece el director General de Energía y Minas, Alfonso Arroyo, el director de la Fundación Anclaje, Ricardo González, el exdirector general de Energía y Minas y los exgerentes del IRMC "por ser los únicos con los que han podido contactar", según han explicado ambos partidos.

Ante esta propuesta de el PSOE ha propuesto y así se ha acordado que se sumen siete comparecientes más, en calidad de haber ocupado el cargo de director en ADE y en ICE.

"Confiamos en que puedan contactar con ellos", señala Campos para quien el "bloqueo" al que PP y Cs "quieren someter" a la comisión de investigación es más que evidente, ya que se "niegan" a convocar a máximos representantes de las administración autonómica, como la ex viceconsejera, Begoña Hernandez, la ex consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, o el ex director general de Minas, Martin Tobalina, que "precisamente son los que conocen absolutamente todos los entresijos de las ayudas recibidas", denuncia Campos.

Asimismo, Campos ha señalado que en la reunión celebrada hoy se ha pactado el calendario de sesiones de la comisión . "Se ha puesto de manifiesto la pérdida de mayoría absoluta de PP y CS, que han tenido que pactar . Un nuevo ejemplo de que en las Cortes de Castilla y León y en la Comunidad, las cosas están cambiando", ha señalado.