Buruaga ve "la victoria de Ayuso en Madrid la antesala de la reunificación del voto de centro derecha" en toda España

Así lo ha manifestado durante su intervención, anoche, en el Comité Ejecutivo Regional, órgano ante el que manifestó también que "es el PP el que está ofreciendo soluciones y respuestas a un Gobierno de Cantabria desbordado y desnortado y liderando acuerdos que están sirviendo para resolver problemas de los ciudadanos".

"Al lado de cada problema, es el PP el que pone la solución", dijo Buruaga, para defender la acción política de su formación, que está "condicionando" la del resto de la oposición y del propio Ejecutivo PRC-PSOE, "dando resultados para la sociedad de Cantabria".

Durante su intervención, la presidenta 'popular' vaticinó que el triunfo de Ayuso en los comicios del 4 de mayo va a ser "la victoria de una gran mayoría social y el germen, la antesala y el primer paso de esa estrategia de reunificación del centro derecha en torno al Partido Popular, que es la solución para España".

"Ese y no otro es el antídoto más eficaz frente a Sánchez, los socios de Sánchez y las políticas destructivas de la izquierda y ese y ese y no otro es el camino que hay que seguir en el resto de España si queremos derrotar a Sánchez", manifestó Buruaga, para defender que "la reunificación del centro derecha está en marcha y no hay quien la pare".

Respecto a Cantabria, dijo que su partido "está haciendo lo más difícil, que es construir desde la oposición, porque la crítica sin alternativa no sirve para nada y es la alternativa lo que diferencia a un partido de Gobierno".

El PP regional, añadió, "no solo está perfectamente conectado y alineado con las preocupaciones de los cántabros, sino que está respondiendo a esas necesidades, ocupándose de la salud y del empleo, haciendo propuestas y estando en la calle, cerca de las personas y dando la cara por los que están sufriendo la peor parte de la crisis".

Así, recordó que las PCR en las residencias, las destinadas a casos Covid para las personas mayores, la reserva estratégica de material sanitario, el complemento salarial por la pandemia para los sanitarios, el cheque resistencia o el autónomo "son propuestas del Partido Popular que ha asumido el Gobierno de Cantabria, al igual -añadió- que el Plan de Vacunación con puntos de vacunación masiva y equipos específicos habilitados después de no pocos bandazos y ridículos".

Además, defendió que su partido "es el primero y el único que se ha posicionado de forma valiente y sensata al lado del sector de la hostelería, pidiendo la reapertura en el mes de febrero en las mismas condiciones que el resto de actividades y oponiéndose ahora al cierre".

Subrayó que esta postura del PP "no es irresponsable ni una imprudencia" y agregó que precisamente por haber sido consejera de Sanidad y Servicios Sociales "sabe de lo que habla" así como también "interpretar una estrategia nacional, hasta dónde llegan las responsabilidades de los técnicos, quien toma las decisiones y quien ha de asumir las responsabilidades que conllevan". "Nunca me escondí detrás de nadie para tomar las decisiones que me correspondían como de forma hipócrita están haciendo Revilla y su consejero de Sanidad", comparó al respecto.

También indicó que el PP está "condicionado" la acción de Gobierno hasta el punto de hacerle "recular" en asuntos como la instalación de parques eólicos en el Asón, Trasmiera y la Comarca pasiega, "un gran éxito" fruto de una estrategia "organizada y coordinada" en todo el territorio con los alcaldes y números uno.

"Todo el mundo ha visto como la presión vecinal y la potencia de un Partido Popular bien coordinado y bien organizado y que actúa en equipo ha hecho virar a los alcaldes y recular a un Gobierno entero", enfatizó.

Finalmente, destacó que el PP "ha llevado la batuta" de importantes iniciativas y acuerdos en la comunidad que "ayudan a resolver los problemas de los ciudadanos": la alianza por la industria electrointensiva y la defensa de los negocios, las explotaciones ganaderas y las industrias afectadas por la modificación de la Ley de Costas a través de la Ley de Cambio Climático, citó.

"Ha sido el PP el que ha alzado la voz por todos ellos, el que ha liderado la reivindicación frente al Gobierno de la nación y el que ha conseguido arrastrar al PRC en el Parlamento de Cantabria y en el Senado", concluyó.