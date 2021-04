Ábalos compara a Ayuso con Groucho Marx por "sus ocurrencias alocadas"

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha comparado este viernes a la candidata del PP el 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, con Groucho Marx. "Si uno coge las ocurrencias alocadas de todos estos meses Groucho Marx se queda enano en comparación con la señora Díaz Ayuso", sostuvo Ábalos en un acto de campaña en la localidad de Navalcarnero. Además, aseguró que la presidenta de la Comunidad de Madrid "es ella misma cuando no están los asesores".

"Todos los días nos dice alguna barbaridad", añadió Ábalos en referencia Ayuso, a quien afeó además que en el concepto, dice, de "vivir a la madrileña" no cuente, a juicio del dirigente socialista, "con los pueblos". Ábalos se sorprende de que "no hay día que no escuchemos una insensatez", sostuvo, de parte de la propia Díaz Ayuso.

Ábalos sostiene que Ayuso "vive en una burbuja y piensa que su burbuja es el mundo entero, entonces llega a pensar que todos viven como ella", y le pidió que haga "un esfuerzo" por entender a los demás. El ministro aseguró que denota "mucho desprecio" a los que "no viven como ella". Ese, a juicio de Ábalos, "es el gran problema".

La consecuencia de esto, esgrimió el dirigente socialista, es "que se siente superior a los demás". Y para Ábalos "es un problema de gestión" porque, dice, Ayuso gestiona "para los que piensan como ella" y esa actitud, según Ábalos, "no construye convivencia, va en contra de ella". El ministro concluyó diciendo que "no tocaba que hubiera elecciones" y que "estamos aquí" por culpa, sentenció, de la propia Ayuso.