Telecinco estaría estudiando alargar las emisiones del documental de Rocío Carrasco ante su éxito de audiencia

La serie documental de Telecinco Rocío. Contar la verdad para seguir viva está siendo un éxito de audiencia. No en vano, el miércoles pasado cosechó un 29,8% de cuota de pantalla y 2,6 millones de espectadores.

Pero el éxito de esta serie de capítulos, en los que Rocío Carrasco cuenta su vida, su mala relación con su exmarido Antonio David Flores y sus enfrentamientos con su hija, Rocío Flores, no se desprende solo de las emisiones con el testimonio de la hija de Rocío Jurado, si no con el contenido que aporta a toda la cadena.

Sálvame , El programa de Ana Rosa, Deluxe, Socialité... se nutren a diario de horas de contenido gracias a las declaraciones y reacciones que provocan las emisiones de Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

Por todo ello, Telecinco estaría estudiando ampliar las emisiones del documental, pues hay mucho material inicialmente descartado que daría para poder añadir capítulos a esta serie documental.

Eso haría, tal como apuntaba JComunicator y ha podido saber 20Minutos.es, que en la cadena de Fuencarral no se deseche la idea de hacer más capítulos.