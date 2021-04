BNG y PSdeG le recuerdan a Feijóo que la Xunta tiene las competencias en industria para dar una solución a Ferrolterra

Así se han pronunciado dirigentes de ambas formaciones una jornada después de que el titular del Ejecutivo gallego avanzase que propondría en su reunión con la ministra de Economía, Nadia Calviño, alcanzar un pacto de Estado para solucionar la crisis que atraviesa esta comarca.

Preguntada al respecto, la líder del BNG, Ana Pontón, ha acusado a Feijóo de tratar de "esconder sus responsabilidades" sobre la situación crítica que atraviesa" esta zona. "Porque Ferrolterra no solo depende de que pueda haber un barco puente en el naval. También depende de que pueda haber industria, de que haya una alternativa para As Pontes, de que se pongan en marcha medidas de reactivación estructural...", ha sostenido.

Sin embargo, ha dicho que lo que se está viendo es "a un Feijóo que de nuevo quiere derivar todas las responsabilidades al Estado" y que "no quiere asumir sus responsabilidades" cuando "la Xunta tiene las "competencias en materia industrial".

"Tiene que haber menos titulares de prensa y más compromisos concretos con Ferrol tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que es lo que no vemos ni en un lado ni en el otro", ha incidido.

CRÍTICAS DE LOS SOCIALISTAS

También se han referido a la propuesta de Feijóo el vicesecretario xeral del PSdeG, Pablo Arangüena, y el presidente de la formación, Xoaquín Fernández Leicegada, en otra rueda de prensa ofrecida en la Cámara gallega.

Tras recordar que el PSdeG presentó en reiteradas ocasiones propuestas para reactivar la comarca de Ferrol, Arangüena ha criticado que Feijóo "ya diga que el pacto lo tiene que llevar a cabo principalmente el Gobierno del Estado".

"El Gobierno del Estado tiene competencias y facultades, pero la competencia en política industrial es exclusiva de la Xunta, que no solo tiene que proponer sino liderar ese pacto", ha señalado en una intervención en la que ha criticado el "escapismo constante" de Feijóo. "Nosotros estamos completamente abiertos y dispuestos a llegar a acuerdos para la reactivación", ha dicho tras emplazar a Feijóo a concretar su propuesta.

Por su parte, Leiceaga ha recordado que ya hubo un plan Ferrol durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero que permitió "captar inversiones, industrias y servicios" pero ha afeado que "no hubiese" ningún tipo de iniciativa durante todos los años de gobierno de Mariano Rajoy.

"Y es cierto que la Xunta puso en marcha una estrategia para Ferrol, pero nunca dio cuenta de los resultados", ha afirmado para considerar que se puede concluir que "no tuvo demasiado éxito".

EL PPDEG DEFIENDE EL PACTOS

Por su parte, preguntado tras una rueda de prensa, el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha defendido la necesidad de un pacto de Estado en el que participen las distintas administraciones públicas, entre ellas la Xunta "desde sus competencias", para revitalizar Ferrol, ya que su "futuro" depende "de todos".

Con este objetivo, ha apuntado que el Ejecutivo autonómico comenzará a redactar un documento con una hoja de ruta en cuya financiación ha confiado que se impliquen "todas las administraciones". "El pacto de Estado requiere de la participación indispensable del Gobierno de España, la Xunta de Galicia y también de las administraciones locales, los municipios de la comarca y la Diputación de A Coruña", ha aseverado.

Además, Tellado ha denunciado que "desde la llegada de (Pedro) Sánchez (a la Moncloa) no se consiguió un solo pedido y se perdieron muchos" en los astilleros de la zona y ha acusado al presidente del Gobierno de "frenar" el contrato de las fragatas F110 desde 2018. Así, ha lamentado que, por el momento, no haya carga de trabajo vinculada a esos proyectos, que "supondrían trabajo para 7.000 personas", y ha reprobado que la inversión necesaria para la modernización del astillero "también fuese paralizada por Sánchez".

En otro orden de cosas, ha justificado la abstención del Grupo Parlamentario Popular que ha permitido la admisión a trámite de la proposición de ley para debate en el Congreso de los Diputados de las transferencias de tráfico al señalar que su formación es "consecuente" con la posición expresada en votaciones anteriores. No obstante, ha considerado que este "no es el momento" adecuado para reclamar la transferencia y ha aclarado que el PPdeG no busca apartar de las labores de tráfico a la Guardia Civil "en ningún caso".