De la suscripción a Disney+ al proyector o cómo tener lo necesario para celebrar el Día de Star Wars por todo lo alto

Claro que, para disfrutar de la mayoría de contenidos es necesario tener una 'smart' TV. Si la tuya no lo es, no vas a cambiarte de dispositivo todavía o te vas a ir al pueblo, pero no sabes si va a hacer buen tiempo, la mejor opción es apostar por el Fire TV Stick Lite de Amazon que convierte cualquier tele en 'smart'.