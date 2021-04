Cvirus.- Uribes insisteix que no hi haurà públic en la Lliga i ACB "de forma immediata" però s'avaluarà "setmana a setma

Així ho ha manifestat a València, en una roda de premsa després de la constitució de la Comissió Commemorativa de l'Any García-Berlanga, al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig.

Preguntat sobre les reclamacions del sector respecte a la presència de públic en la pròxima temporada de futbol i bàsquet, Uribes ha recordat que es va firmar un protocol amb les federacions esportives, el Comité Olímpic i les comunitats autònomes "perquè hi haguera una mica de públic", "sempre que les circumstàncies ho permeteren", "en tots els esports federats no professionals", atenent a la "dimensió econòmica i social" d'aquesta mesura. En aquest punt, ha assenyalat que, respecte a la Lliga, si escau "es nodreix en bona mesura" dels drets d'imatge".

El ministre ha reiterat que aquest dijous a Castelló ja va apuntar cap a una "esperança davant la volta del públic però no de forma immediata", ja que se n'anirà "valorant partit a partit" i "setmana a setmana". Ha recordat que s'ha constituït un grup de treball amb el Ministeri de Sanitat "per a anar veient l'evolució de la situació en aquestes setmanes" i que a partir d'eixa anàlisi es prendrà una decisió, que es traslladarà al sector "des de l'àmbit de la cogobernanza". També ha incidit que, excepte la Lliga, la decisió dels espais esportius depèn del consell interterritorial i de les comunitats autònomes.

"De forma immediata no pot haver-hi públic", ha insistit Uribes, qui subratlla que "la decisió última" no atén al "criteri esportiu" sinó que és "sanitari" i que els espectadors tornaran als estadis "quan els experts sanitaris del Ministeri de Sanitat i de les conselleries entenguen que hi ha certeses i garanties suficients perquè puga haver partits de Lliga amb públic".

Ha rebutjat que hi haja "discriminació" en les mesures en aquest àmbit perquè el criteri és la "progressivitat" i ha assenyalat que "pareix" que els partits no professionals amb públic es poden desenvolupar "amb garanties i cures", i que així es "garanteix la sostenibilitat d'aquests clubs".

El ministre considera que, en el cas de la Lliga, té "altres proteccions". "La mirada prudent aconsella que seguim observant aquests dies com evolucionen les coses". També ha incidit que "no totes les comunitats estan en la mateixa situació" sanitària i que açò pot comportar al fet que se de la circumstància que hi haja "públic en unes i no en unes altres", una situació que "podria produir algun tipus de desigualtat en la competició", des de "el punt de vista de la igualtat d'armes".

"Ara s'aconsella ser prudents i estar esperançats", ha insistit, abans d'afegir: "El primera que s'alegrarà quan el públic torne als estadis és aquest ministre". De qualsevol forma, ha agraït el "gran esforç" del sector "per a seguir sense públic".

El ministre ha demanat "fer memòria" perquè quan es va decretar el confinament "estricte" Espanya va ser "un dels pocs països d'Europa que va mantindre la Lliga, "és veritat que sense públic". "Jo crec que encertàrem", ha opinat, al mateix temps que ha posat en valor que "hem tingut futbol tot aquest temps".

Uribes ha remarcat que "estem en un moment en el qual se'ns reconeix fora d'Espanya com el país de la cultura i l'esport segurs" i ha subratllat que s'ha "fet un esforç enorme".