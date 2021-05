Toros en Las Ventas, fin de campaña electoral y alta tensión entre partidos: así llega la celebración del Dos de Mayo

El 2 de mayo es una fiesta de gran simbolismo para los madrileños porque representa el levantamiento contra el opresor, las tropas de Napoleón, dando inicio a la Guerra de Independencia.

Este día tan señalado para la región coincide justo con el cierre de la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, y la traca final para la estrategia popular será la celebración este domingo de la Gran Corrida de toros Goyesca, autorizada por la consejería de Sanidad madrileña con la justificación de dar un espaldarazo al sector de la tauromaquia, tan perjudicado por la pandemia.

La apertura de la plaza supone un coste de 125.000 euros, que se pensaba cubrir con el coste de las entradas, atendiendo a las restricciones de aforo, y gracias al gesto de los toreros, que han renunciado a cobrar.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, dijo este jueves que los "festejos taurinos en Las Ventas son seguros" y recalcó que habrá un aforo limitado "del 40% y sin exceder las 6.000 localidades vendidas".

Este evento, de carácter benéfico y amenazado por las restricciones sobre la pandemia de la Covid-19, va a contar con la presencia de Diego Ventura, Enrique Ponce, El Juli, José María Manzanares, Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y el novillero Guillermo García.

Sin embargo, desde el Gobierno central recomendaron no organizar o acudir a actos multitudinarios, aunque, "recomendar no es prohibir", señaló la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

"Dado el nivel de algunas comunidades autónomas, con una incidencia acumulada cercana a los 400, deberíamos ser cuidadosos con este tipo de espectáculos cuando pudiera darse una afluencia importante", señaló.

El Gobierno español es quien puede prohibir grandes concentraciones en virtud del decreto de alarma. La plaza de toros de Las Ventas es competencia de la Comunidad de Madrid, pero el Gobierno central sí puede interferir por cuestiones de salud pública.

Este gesto de apoyo al sector taurino entra en campaña para mediar en la batalla entre el PP y Vox por el voto de los aficionados. Pero, además, en el equipo electoral de los populares creen que ésta puede ser la 'bala' definitiva que apuntale su mayoría en las urnas.

Las encuestas confirman hasta ahora que la estrategia de confrontación ha sido más beneficiosa para Ayuso que para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y como dicen en su círculo, cada vez que se opone a una decisión del Gobierno, o que éste le da motivo para defender el mantra de la "libertad" frente a las restricciones, "ganamos nuevos votos".

Fin de campaña electoral



Ayuso tendrá el final de campaña soñado: los madrileños la verán rodeada por la púrpura de la presidencia a dos días de la votación del 4-M, porque este 2 de mayo va a encabezar la celebración del día de la comunidad en la Real Casa de Correos. La ceremonia será el último gran escaparate electoral camino de las urnas. Todos los líderes políticos están convocados. La alfombra roja está lista.

Que el acto favorezca a la candidata del PP ha disparado la tensión entre los partidos, que prevén el excesivo protagonismo de Ayuso en la celebración, una "burbuja presidencial", según el PSOE.

Este partido impugnó el viernes ante la Junta Electoral (JEC) el acto institucional del Dos de Mayo al considerarlo electoralista. Fuentes socialistas creen que el evento puede influir en el electorado a en vísperas de la cita con las urnas.

La Comunidad de Madrid ha reconocido, entre otros, a todos los niños de la región con la Gran Cruz del Dos de Mayo por su esfuerzo durante la pandemia del coronavirus. Desde la campaña socialista consideran que el PP está cruzando la línea de la neutralidad institucional que se le exige. Y hay quién teme una "instrumentalización" de los menores a pocas horas de las elecciones.

La preocupación por las malas perspectivas electorales del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, aumentó en las últimas horas. Las encuestas no favorecen a los socialistas y la estrategia de convertir a la izquierda en un solo bloque unido contra Ayuso no ha favorecido al PSOE, sino a Más Madrid, según los sondeos.

Telemadrid se queda fuera del Dos de Mayo



Que el Gobierno regional haya decidido prescindir de Telemadrid para elaborar la señal de la ceremonia solo ha hecho más que aumentar la tensión entre partidos.

Los socialistas recuerdan que por primera vez la Puerta del Sol ha dejado a Telemadrid fuera de la producción y realización de la señal institucional para emitir los actos del Dos de Mayo.

Por ello, éstos reclaman a la Junta Electoral que inste a "la presidenta de la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la Comunidad de Madrid y, en especial, a su Dirección General de Medios, que se abstengan de difundir mensajes de contenido electoralista, por infringir estos el deber de objetividad que los poderes públicos deben salvaguardar en todo momento", señalan en el texto enviado a la JEC.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, dijo este miércoles que "los actos que se celebran el 2 de mayo son estrictamente institucionales, siempre lo han sido, y, si me apuran, con mayor motivo en esta ocasión". Y advirtió: "Lo que no puede Isabel Díaz Ayuso es dejar de ser presidenta el 2 de mayo, y como tal actuará, no como candidata".

Esta ceremonia celebra el levantamiento del pueblo de Madrid frente a los invasores franceses. Este año, sin embargo, el enfrentamiento no se conjuga en pasado, sino en presente: el 4-M hay elecciones.