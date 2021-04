PPdeG insta al PSdeG a "asumir" que no apoyará un gobierno en Ourense con Villarino, pero mantiene "la mano tendida"

Así se ha manifestado el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, tras ser preguntado después de que el PSdeG trasladase su respaldo a Villarino y denunciase el "chantaje" por parte de los populares al plantear su apoyo a una eventual moción de censura en la ciudad de As Burgas con la condición de que este abandonase su acta de concejal.

Ante esta situación, Tellado ha considerado que la propuesta de su partido "aún no ha sido respondida" por el jefe de filas de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero. Así, lo ha instado a "asumir la realidad", que ha señalado que conlleva que los populares no apoyarán un nuevo gobierno en la ciudad liderado por Villarino, al que "ningún ourensano que votase al PP de Ourense quería como alcalde" y quien "dio muestras de no ser de fiar" durante su trayectoria política.

Además, Tellado ha remarcado que en 2019 su partido "propuso un pacto para dejar gobernar a la lista más votada en ayuntamientos y diputaciones" que "fue rechazada de forma explícita" por los socialistas. Por ello, ha concluido que el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, "no tiene memoria" o "es un trilero" cuando denuncia que el PP veta un posible gobierno con el candidato que lideró la lista que recabó más votos en Ourense.

En esta línea, ha remarcado que, "cada vez que (los miembros del PSdeG) reivindican la legitimación de Villarino" su formación debe recordar los resultados de ciudades como Ferrol o Lugo, que cuentan con alcaldes socialistas pese a que el PPdeG obtuvo un mayor número de votos.

Tras lamentar que el PSdeG "esté instalado en una postura de hipocresía absoluta", ha recordado que el PP de Ourense ofreció un pacto para formar un gobierno de coalición con un alcalde socialista y la "única condición" de que este no fuese liderado por Villarino.

"Si el Partido Socialista de Ourense y el PSdeG que encabeza, por ahora y de forma provisional, Caballero quieren desbloquear la situación política de Ourense y quieren conformar un gobierno de mayoría para lo que resta de legislatura, tienen la mano tendida del PPdeG y del Partido Popular de Ourense para conformar un gobierno de coalición", ha zanjado.